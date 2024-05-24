【時報-台北電】Fed降息希望轉弱，周四紐約期金跌逾2%；係因投

資人對美國聯準會(Fed)降息時機與美商業活動強勁而感到擔憂，

觀望氣氛濃，且部分Fed官員認為若通膨沒有達到2%目標，可能有

必要緊縮貨幣政策，也讓市場擔憂Fed是否會降息，引發投資人的

擔憂，令金價為連3個交易日下挫。(編輯：王思涵)

時報- 05/23NYMEX/COMEX 貴重金屬期貨收盤如下：

項目 05/23 05/22 漲跌

6月黃金(美元/盎司) 2337.20 2392.90 -55.70

7月白銀(美元/盎司) 30.46 31.50 -1.04

7月白金(美元/盎司) 1030.40 1049.70 -19.30

6月鈀金(美元/盎司) 974.20 1003.80 -29.60

(商品行情網)

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