【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周四美股四大指數全面收黑，道瓊指數重挫逾600點。輝達（Nvidia）財報與展望意外強勁，帶動自家股票大漲，但經濟數據顯示通膨仍然令人擔憂，可能推遲聯準會啟動降息時間，使美股整體承壓。輝達縱有力拔山河之勢，也難敵整體晶片股潰不成軍，費城半導體指數終場微跌作收。

「AI晶片王」輝達股價飆漲，盤初一度激勵那斯達克指數和標普500指數創下盤中歷史新高。惟隨後數據顯示美國通膨壓力在5月升高、美國商業活動加速以及上周請領失業給付人數下滑，意味著勞動力市場仍然穩健，使美股反轉走跌。

受惠於AI熱潮、企業財報強勁和聯準會今年降息的預期回溫，美股在本月創下歷史新高。

根據芝商所FedWatch Tool，目前市場押注聯準會在9月降息至少 25個基點的可能性為52.2%，較一周前的近67%大幅下滑。

周四收盤，道瓊指數跌605.78點或1.53%，報39,065.26點，創下2023年3月22日以來最大單日百分比跌幅。標普500指數跌39.17點或0.74%，報5,267.84點。那斯達克指數跌65.51點或0.39%，報16,736.03點。費城半導體指數跌0.83點或0.02%，報5,125.98點。

波音對中國的交機遭到推遲，因此預警今年現金流恐由正轉負，股價應聲重挫7.55%，給道瓊指數帶來最大的打擊。

標普500指數11大類股，僅科技股（漲0.56%）收高，由輝達大漲帶來支撐。對利率敏感的房地產股跌2.16%，跌幅最大。

數據發布後，美國公債殖利率上揚，給小型股帶來沉重壓力，羅素2000指數下跌1.6%，創下4月30日以來最大單日跌幅。

重磅股僅輝達上漲，微軟跌0.82%、蘋果跌2.11%、亞馬遜跌1.14%、Alphabet跌1.60%。

輝達上季業績表現與本季營收展望均超越市場寄予的超高期待，同時又宣布分拆股票和加發股利，帶動周三盤後股價首度突破1,000美元大關，周四收漲9.32%，報1037.99美元，首度收在1,000美元之上。繼2023年飆漲約240%後，輝達股價今年來已上漲約110%。

其他主要晶片股則幾乎全跌，美光跌0.01%、應材跌0.09%、高通跌0.58%、恩智浦跌2.19%、德儀跌2.59%、超微跌3.08%、英特爾跌4.26%、但ASML漲1.29%。

台股ADR僅聯電跌0.92%，輝達獨家先進晶片供應商台積電漲0.60%、日月光漲0.46%、中華電信漲0.31%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大跌3.71%。

紐約證交所下跌與上漲股數比為5.13：1，那斯達克交易所下跌與上漲股數比為3.59：1。

標普500指數有33檔成分股觸及52周新高、9檔創新低。那斯達克指數有139檔成分股觸及52周新高、159檔創新低。

美國交易所成交量總計為137億股，過去20日全日均量為121.9億股。