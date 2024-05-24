時報-CBOT穀物期貨

項目 05/23 05/22 漲跌

7月小麥(美分/英斗) 698.00 693.00 +5.00

7月玉米(美分/英斗) 464.00 461.25 +2.75

7月稻米(美元/英擔) 18.49 18.75 -0.26

7月黃豆(美分/英斗) 1239.25 1246.25 -7.00

7月黃豆油(美分/磅) 45.19 45.88 -0.69

7月黃豆粉(美元/噸) 376.70 378.20 -1.50

(倪淑茹)(商品行情網)

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