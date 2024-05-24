【時報-台北電】因受美國聯邦儲備理事會(FED)會議紀要鷹派態勢，影響美元指數上漲，美元兌主要貨幣匯率徘徊在一周高點附近，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，交易商與投機基金持續獲利了結，致倫敦(LME)銅價連續第三個交易日下跌。
分析師表示，自周一倫敦(LME)銅價創下11,104.5美元的歷史新高以來，多頭獲利回吐，黃金價格一路下跌，回落幅度已達6.5%，但今年到目前為止銅價仍上漲了20%，投機基金一直在獲利了結，加上，最大消費國中國，由於銅價突破每公噸10,000美元高價後，導致需求減弱，銅庫存仍處於四年以來的最高水平，國際銅業研究組織(ICSG)稱，3月份全球精煉銅市場出現12.5萬噸供應過剩，影響銅價走勢回落。
終場周四(5/23)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌59美元，報每公噸33,451美元；期鎳下跌282美元，報每公噸20,084美元；期鋅持平，報每公噸3,062.5美元；期鋁下跌15美元，報每公噸2,621.5美元；期銅下跌1.5美元，報每公噸10,417.5美元；期鉛下跌8美元，報每公噸2,306美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：