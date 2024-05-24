【時報-台北電】因受美國聯邦儲備理事會(FED)會議紀要鷹派態勢，影響美元指數上漲，美元兌主要貨幣匯率徘徊在一周高點附近，美元走強使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴失去吸引力，交易商與投機基金持續獲利了結，致倫敦(LME)銅價連續第三個交易日下跌。

分析師表示，自周一倫敦(LME)銅價創下11,104.5美元的歷史新高以來，多頭獲利回吐，黃金價格一路下跌，回落幅度已達6.5%，但今年到目前為止銅價仍上漲了20%，投機基金一直在獲利了結，加上，最大消費國中國，由於銅價突破每公噸10,000美元高價後，導致需求減弱，銅庫存仍處於四年以來的最高水平，國際銅業研究組織(ICSG)稱，3月份全球精煉銅市場出現12.5萬噸供應過剩，影響銅價走勢回落。

終場周四(5/23)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌59美元，報每公噸33,451美元；期鎳下跌282美元，報每公噸20,084美元；期鋅持平，報每公噸3,062.5美元；期鋁下跌15美元，報每公噸2,621.5美元；期銅下跌1.5美元，報每公噸10,417.5美元；期鉛下跌8美元，報每公噸2,306美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)