【時報記者林資傑台北報導】金管會公布上市櫃公司公告申報2024年首季財報概況，截至15日共有1818家應申報，除了上市公司廷鑫(2358)、昶虹(2443)及上櫃公司牧東(4950)等3家外均如期申報。金管會表示，上述3家公司已暫停交易，若未在期限內改善，最快將在11月18日下市櫃。

證期局副局長高晶萍指出，廷鑫因會計師去年12月底終止委任，導致2023年報、2024年首季財報接連難產。昶虹則是會計師無法如期完成財報查核，2023年報即未如期申報，隨著會計師4月1日終止委任，導致2024年首季財報同步難產。

牧東則是因公司終止委任簽證會計師，自去年第三季財報便難產、11月17日暫停交易迄今。儘管公司於16日終於補公告申報去年第三季財報，但2023年報及2024年首季財報仍持續難產。

高晶萍表示，牧東自去年11月17日便暫停交易，儘管已補申報去年第三季財報，但仍有年報及今年首季財報待補申報，因此持續暫停交易，廷鑫及昶虹均自4月8日起暫停交易。若半年內無法改善，3家公司最快將於11月18日面臨下市櫃命運。