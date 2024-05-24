【時報記者莊丙農台北報導】智冠(5478)今年除了配發現金股利9元外，也曝光為股東準備的股東會紀念品，為全球知名戶外品牌「Jack Wolfskin飛狼」的「內陶瓷塗層保溫杯及彈跳瓶」，不僅以耐用、安全材質製作，使用上不必擔心食安問題，還可以兼顧環保、減少外帶飲品的一次性容器，且無論冬夏、暖涼都適用，以實用、暖心的紀念品回饋股東，一同開啟「減塑」生活。

智冠表示，公司十分重視環保永續的企業精神，期能與股東共同落實「減廢」理念，特別規劃股東會紀念品「內陶瓷塗層保溫杯及彈跳瓶雙入組」，不僅能減少免洗塑膠用品，且保溫杯使用食品級不鏽鋼材質，既美觀又耐用，其內陶瓷塗層更有高保溫性的特性，不殘留氣味且耐酸鹼，無論是裝奶製品、咖啡、果汁、茶飲都能放心，除了安全無虞，更具實用性，陪伴股東日常或戶外運動使用。

另外，智冠MyCard數位點「寵粉祭」仍熱烈進行中，截至5月底前要將專屬百萬點數回饋予粉絲及會員，完成指定任務與活動，就有機會獲得萬元點數、現金抵用券與Apple系列商品。