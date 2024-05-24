全猜C的答題手段，通常是一名應考生在能力欠缺、別無他法的情況下，所能做出的最合法也最能分數最大化的投機方式答題。賴清德的就職演說內容，明顯有一種濃厚的全猜C的現象與情緒--人民都知道賴會說什麼。
原因無他，與全猜C考生的狀況並無二致，賴的上任同樣有著少數當選所導致的代表性欠缺，加之民進黨8年執政的沉重包袱，賴別無選擇仍要繼續揹負上路。如此已注定賴的執政作為難以有開創性，更多時候恐怕還要為前任所留下的政治地雷進行善後，甚至掩蓋事實以求穩定執政。
細觀演說全文，賴首先將歷史時間序拆成3段，首段提及1949年實施戒嚴的專制黑暗年代，隱含著採取完全否定國民黨數十年執政成果的筆法。而賴十分特別地針對「三黨不過半」進行詮釋，其用詞往好的方面思考是不卑不亢，但仍嫌示好不足、示大立場有餘。由此觀之，期望在賴任內能夠承認朝小野大進而促進朝野和解共生，恐仍是緣木求魚。
至於內政方面，演說全文提及篇幅不能說太多，內容也只是四平八穩。與之相對的是賴將多數篇幅留給以「民主」為題的3個篇章，內容先是宣揚蔡政府任內政績，隨即畫風大變，意有所指地大量用起戰爭與和平兩詞，其篇幅之巨可見用心，一旦賴在任內內政表現稍有不順，旋即將其任內重心放在兩岸對抗，將是可想而知。
更為細思恐極之處，是賴在就職全文中全面採取「中國」來稱呼對岸，不僅是創歷來總統之先，更是在上任第一天就決心公然衝撞憲法體制。儘管在全文末端提到中華民國憲法，然其顯然是用一種總統的身分在「釋憲」，根據憲法主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬。
眾所皆知，台灣歷任總統的就職演說全文必然經過美國方面「審核批覆」，不論美國是默許或授意賴採取全面「中國」來稱呼對岸，正是細思恐極之處，令人不寒而慄。
賴的這篇就職演說，已經顯露出丁點可供慰藉用途的「獨立宣言」的味道。整體而言，賴的就職演說全文在宏大敘事方面並不那麼激勵人心，更多是表明賴卓體系的守成心態，也是連續3屆同一黨執政下必然產生的執政格局。然而就全文對兩岸關係採取的態度而言，儼然已為日後不時將至的對抗局面到來，提前展開工作。一旦賴卓體系在往後遭遇執政困難，必然採取對外衝突的政策來轉移內部執政不利的焦點，屆時就職全文被詮釋為另類的「獨立宣言」也不意外，或許能視之為一種「檄文」。（作者為自由撰稿者）
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