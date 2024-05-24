【時報記者林資傑台北報導】金管會公布上市櫃公司公告申報2024年首季財報概況，受惠半導體、電腦及周邊設備、航運業獲利強勁成長，不含第一上市櫃的上市櫃公司營收9.09兆元、年增3.67％，創同期次高，稅前淨利9131億元、年增達33.46％，則創同期第三高。
金管會統計，不含第一上市的上市公司2024年首季營收8.48兆元、年增3.67％，創同期次高，稅前淨利8396億元、年增達34.12％，為同期第三高。不含第一上櫃的上櫃公司首季營收6097億元、年增3.76％，稅前淨利735億元、年增達26.29％，雙創同期次高。
上市公司首季稅前淨利成長前三強產業，為半導體業422.62億元、電腦及周邊設備業293.64億元、航運業280.22億元。證期局副局長高晶萍分析，主因分別受惠AI需求強勁、智慧手機及消費性電子穩健回溫，AI伺服器出貨勁揚，以及運價上升及疫後客運復甦所致。
而上櫃公司首季稅前獲利前三強產業，則為電子零組件業33.13億元、半導體業31.99億元、文化創意業14.3億元。高晶萍指出，主要分別受惠產品出貨增加及匯兌利益挹注、銷售價量俱增、遊戲產業營收增加所致。
至於上市公司首季稅前淨利衰退前三大產業，依序為建材營建業38.41億元、電器電纜業38.31億元、塑膠業10.82億元。上櫃公司稅前淨利衰退前三大產業，則為生技醫療業11.59億元、數位雲端業1.36億元、運動休閒業1.29億元。
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