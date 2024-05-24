【時報記者張漢綺台北報導】縮時相機廠邑錡(7402)今年前4月合併營收為1.74億元，年增11.63%，邑錡董事長陳世哲表示，公司微型雙光模組與雷虎(8033)產品整併中，隨著創新ODM及OBM新產品佈局發酵，第4季營運有望是全年的高峰。
邑錡23日參加櫃買中心業績發表會，邑錡有創新ODM及自有品牌OBM兩大業務，去年邑錡與雷虎科技簽約合作共同開發美軍軍規無人機「雙光相機(Dual EO-IR Camera)，包含光學鏡頭模組、紅外線熱影像感測鏡頭模組及「雲台系統」，目前邑錡的微型雙光鏡頭模組正與雷虎產品整併中，躋身為軍工股。
陳世哲表示，邑錡跨入軍工領域很久，多年前已供貨美國軍工AR影像模組，上個月已洽談好代理權，未來將引進台灣，供應台灣軍工產業使用，我們也藉由近年累積的技術優勢，開發同時搭載可見光及不可見光的感測器，推出雙光鏡頭模組，未來也將透過美國熱影像客戶FLIR，將雙光鏡頭模組設計導入其產品中，透過FLIR的通路，擴大市場利基。
邑錡受惠業外匯兌收益進補，稅後純益1,487萬元，每股純益0.43元，累計前4月合併營收為1.74億元，年增11.63%。
依銷售區域來看，今年前4月營收美洲市場占邑錡營收比重為74%、歐洲占15%、亞太約11%。
陳世哲表示，原訂4月出貨的雲端OBM新品，因客戶要求追加功能遞延至6月量產，且槍用瞄準器上個月及這個月陸續出貨，其中上個月出貨約400台，這個月約500台，預估在新品推出激勵下，第4季營運有望攀全年高峰。
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