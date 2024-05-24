過去陳水扁擔任民意代表時，最有名的問政三部曲就是「衝突、妥協、進步」，他同時也說「衝突不是本意，進步才是旨意」，或許在野陣營在進行國會議事攻防與政治鬥爭時，可以阿扁為師，才能獲得更多成果。

從5月17日立法院開始審查國會改革五法，朝野三黨就爆發激烈衝突。在總統就職日後，5月21日開始，民進黨從武鬥改為文攻，透過議事策略盡可能拖延修法時程，爭取時間加強對外論述，同時也號召支持者包圍立法院給在野藍白陣營施加壓力。

在新國會開議初期，藍白聯軍就先下軍令狀，要在520將國會改革法案盡速過關，以免夜長夢多，但民主政治是一個說服的過程，不只是要說服對手，更是要說服支持者與潛在支持者，為未來政策議案推動累積更多社會資本。在議場上輾壓對手固能獲得一時快感，絕不是最終目的。

重新檢視立法過程，藍白兩黨草案於4月1日首次排入司法及法制委員會審查，接著經過2場委員會、3場公聽會；但本應在委員會經過逐條討論的提案，4月15日審查時，民進黨團一共提出44次散會動議，而藍白黨團則在人數優勢下否決散會動議，最後在沒有針對條文討論及朝野無共識下將全案保留、交黨團協商，擔任主席的國民黨召委吳宗憲宣布全案審查完畢，把總計超過70條修法條文送出委員會。這個過程民進黨固然只想阻撓不願認真審查，但藍白聯軍也確實沒有逐條審查討論。

到了5月16日，為期1個月的法案冷凍期結束，立法院院長韓國瑜雖召集朝野協商，但各黨協商期間僅討論立法宗旨，就受到民進黨刻意延宕，仍未能仔細檢視條文內容，最後無共識、無結論即送交院會；藍、白兩黨再以修正動議方式提出「整併版本」，導致不少立委到表決前夕都還不清楚最終提案內容，隔日5月17日即開始院會二讀表決，前後僅歷時46天。

其實在兩軍壁壘分明的情況下，占有62席的藍白聯軍在正常狀況下投票一定能輕易打敗民進黨，可想而知民進黨也一定會刻意無理的延宕議程，筆者深知藍白兩黨一定是想先將國會五法完成後，讓官員從過去的囂張跋扈回到正常質詢答辯，之後再推動各項民生法案，但如果立法過程單純以「力」服人，而忽略了「說理」的過程，未來即使在人數優勢下順利過關，但反而蓄積社會不滿的能量，對兩黨而言可能得不償失。

不要忘了選民對立法院新會期的期待是推動包括「打詐四法」在內的民生法案，新任行政院長卓榮泰已經出手，如果藍白兩黨還深陷國會五法泥淖，又無法對外做有力的論述，可能在24日之後被綠營裡外夾擊陷入困境。（作者為大學退休教師）