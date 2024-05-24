過去陳水扁擔任民意代表時，最有名的問政三部曲就是「衝突、妥協、進步」，他同時也說「衝突不是本意，進步才是旨意」，或許在野陣營在進行國會議事攻防與政治鬥爭時，可以阿扁為師，才能獲得更多成果。
從5月17日立法院開始審查國會改革五法，朝野三黨就爆發激烈衝突。在總統就職日後，5月21日開始，民進黨從武鬥改為文攻，透過議事策略盡可能拖延修法時程，爭取時間加強對外論述，同時也號召支持者包圍立法院給在野藍白陣營施加壓力。
在新國會開議初期，藍白聯軍就先下軍令狀，要在520將國會改革法案盡速過關，以免夜長夢多，但民主政治是一個說服的過程，不只是要說服對手，更是要說服支持者與潛在支持者，為未來政策議案推動累積更多社會資本。在議場上輾壓對手固能獲得一時快感，絕不是最終目的。
重新檢視立法過程，藍白兩黨草案於4月1日首次排入司法及法制委員會審查，接著經過2場委員會、3場公聽會；但本應在委員會經過逐條討論的提案，4月15日審查時，民進黨團一共提出44次散會動議，而藍白黨團則在人數優勢下否決散會動議，最後在沒有針對條文討論及朝野無共識下將全案保留、交黨團協商，擔任主席的國民黨召委吳宗憲宣布全案審查完畢，把總計超過70條修法條文送出委員會。這個過程民進黨固然只想阻撓不願認真審查，但藍白聯軍也確實沒有逐條審查討論。
到了5月16日，為期1個月的法案冷凍期結束，立法院院長韓國瑜雖召集朝野協商，但各黨協商期間僅討論立法宗旨，就受到民進黨刻意延宕，仍未能仔細檢視條文內容，最後無共識、無結論即送交院會；藍、白兩黨再以修正動議方式提出「整併版本」，導致不少立委到表決前夕都還不清楚最終提案內容，隔日5月17日即開始院會二讀表決，前後僅歷時46天。
其實在兩軍壁壘分明的情況下，占有62席的藍白聯軍在正常狀況下投票一定能輕易打敗民進黨，可想而知民進黨也一定會刻意無理的延宕議程，筆者深知藍白兩黨一定是想先將國會五法完成後，讓官員從過去的囂張跋扈回到正常質詢答辯，之後再推動各項民生法案，但如果立法過程單純以「力」服人，而忽略了「說理」的過程，未來即使在人數優勢下順利過關，但反而蓄積社會不滿的能量，對兩黨而言可能得不償失。
不要忘了選民對立法院新會期的期待是推動包括「打詐四法」在內的民生法案，新任行政院長卓榮泰已經出手，如果藍白兩黨還深陷國會五法泥淖，又無法對外做有力的論述，可能在24日之後被綠營裡外夾擊陷入困境。（作者為大學退休教師）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：