國道客運將漲票價，民眾關注台鐵、高鐵是否跟進，交通部長李孟諺23日首度表態表示，台鐵票價偏低，下半年將提漲價方案，但高鐵去年營收佳，未收到調漲訊息；至於在野黨提出花東快、國6東延、環島高鐵3項特別條例草案，李孟諺也強調，工程建設還是要遵守既定程序，並考慮政府財政負擔。
李孟諺說，「台鐵確實有調整必要性！」預計下半年提調漲方案由交通部審核，會與行政院討論社會物價現況再決定。至於高鐵去年稅後盈餘逾70億元，目前未收到高鐵公司提出調漲票價訊息。
李孟諺表示，台鐵漲價不會造成通勤族負擔，可使用TPASS月票，政府補助相對增加，他預告交通部研擬推出非通勤TPASS票券，像出國旅遊搭乘的一周券或回數票類型，估今年底推出。
對國民黨團提出花東快、國6東延、環島高鐵3項花東交通建設特別條例草案，李孟諺指出，政府重大工程要經過環評、效益評估、可行性等機制，有些地方經過原民聚落還要諮商協調，目前花東快已在可行性評估階段，路廊能否順利找到，以及後續環評、投資效益等，政府有流程要走，程序完成前直接用特別條例律定執行，會變成通過卻過不了環評，不斷延宕，這就與特別條例相牴觸。
被問到會不會擔心交通部不執行會變成藐視國會？李孟諺回答，假設特別條例通過，但環評沒過，或是因為投資效益低被國發會擋下，那環評委員或國發會，會不會被視為藐視國會？這未來還要再去面對。至於有沒有釋憲問題，也會依法尊重，視為施政依據。
面對道安改善難題，李孟諺坦言挑戰大，他提出加強路口科技執法、各縣市競爭交安成績、加強年輕人機車宣導、釐清車輛事故10大原因並研議對策，也將親自和重機團體見面溝通，討論重機上國道議題。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：