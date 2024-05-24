國道客運將漲票價，民眾關注台鐵、高鐵是否跟進，交通部長李孟諺23日首度表態表示，台鐵票價偏低，下半年將提漲價方案，但高鐵去年營收佳，未收到調漲訊息；至於在野黨提出花東快、國6東延、環島高鐵3項特別條例草案，李孟諺也強調，工程建設還是要遵守既定程序，並考慮政府財政負擔。

李孟諺說，「台鐵確實有調整必要性！」預計下半年提調漲方案由交通部審核，會與行政院討論社會物價現況再決定。至於高鐵去年稅後盈餘逾70億元，目前未收到高鐵公司提出調漲票價訊息。

李孟諺表示，台鐵漲價不會造成通勤族負擔，可使用TPASS月票，政府補助相對增加，他預告交通部研擬推出非通勤TPASS票券，像出國旅遊搭乘的一周券或回數票類型，估今年底推出。

對國民黨團提出花東快、國6東延、環島高鐵3項花東交通建設特別條例草案，李孟諺指出，政府重大工程要經過環評、效益評估、可行性等機制，有些地方經過原民聚落還要諮商協調，目前花東快已在可行性評估階段，路廊能否順利找到，以及後續環評、投資效益等，政府有流程要走，程序完成前直接用特別條例律定執行，會變成通過卻過不了環評，不斷延宕，這就與特別條例相牴觸。

被問到會不會擔心交通部不執行會變成藐視國會？李孟諺回答，假設特別條例通過，但環評沒過，或是因為投資效益低被國發會擋下，那環評委員或國發會，會不會被視為藐視國會？這未來還要再去面對。至於有沒有釋憲問題，也會依法尊重，視為施政依據。

面對道安改善難題，李孟諺坦言挑戰大，他提出加強路口科技執法、各縣市競爭交安成績、加強年輕人機車宣導、釐清車輛事故10大原因並研議對策，也將親自和重機團體見面溝通，討論重機上國道議題。