【時報記者莊丙農台北報導】萬海(2615)昨日召開法說會，總經理謝福隆指出，歐洲需求旺季提早到5月，造成市場供、需失衡，現在全球閒置船舶降到1％以下，已經來到疫情期間的水準，艙位吃緊勢必帶動運價走揚；另外，缺船後已經開始上演搶櫃大戰，新貨櫃的新訂單大增，到10月前主要造櫃廠都是滿單。
謝福隆表示，2024年首季遠東到美國需求量為448萬TEU，年增率23％，顯示市場需求非常強勁；再加上紅海危機影響供應鏈問題無解，美東、歐洲、地中海都必須繞行好望角，所以市場船舶供給非常吃緊。
缺船、缺艙的運價大漲外溢效應已經擴及到其他航線，四大航線大漲外，也推升澳新、西非、南非、南美以及東南亞航線運價全面走揚，萬海目前南美航線占營收比15％，這些市場需求更緊一艙難求。
萬海南美航線共航行6個國家、11個港口，南、美西貨載量，運價也因為排擠效應大漲，萬海會因應客戶的需求來進行調整。謝福隆指出，去年11月紅海危機後，供應鏈拉長，1條歐洲線必須由12艘船組成，現在變成要15艘才能維持供應量。各大港口都因為船舶拖班、跳港，造成塞港問題。
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