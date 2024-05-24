【時報-台北電】個股重大訊息：
1.江申（1525）：躋身小米電動車概念股，總經理曾?誌23日於法說會報喜，表示本業及大陸轉投資皆有好消息，受惠訂單增溫，近日已啟動周六加班，營運表現在第一季已落底，第二季將逐季翻揚；轉投資部分，福州福享透過寧德時代出貨給小米汽車，於第二季已開始出貨，打入小米SU7電動車供應鏈。
2.裕融（9941）：積極進行資產品質調整見效，23日於法說會指出，延滯率高峰已過，授信品質及呆帳都將逐季改善好轉。此外，裕融處分裕隆汽車金融（中國）獲北京主管機關核准後，預期最快6月完成交割，第三季匯回入帳。
3.帆宣（6196）：2024年第一季營運因季節性因素降溫，預期第二季營收可望小幅加溫，且毛利率可望回升，市場法人表示，2024年來自晶圓代工大廠美國廠務第一期工程認列雖然已近尾聲，後續工程認列有竹科寶山二期、封裝廠、高雄廠等，該公司目前在手訂單逾600億元，將可望推升2024年營運向上。
4.台橡（2103）：走出去年產業低迷，整體產品收入與銷量反彈，並於中美兩大市場業務取得進展，年內重新入局美國柏油改質業務帶動營收，產品也在大陸獲多數主要電動車胎廠認證，將評估擴大用於電動車胎的SSBR（溶聚苯乙烯—丁二烯橡膠）產能。
5.邑錡（7402）：第一季營收1.26億元，年增30.5％，每股稅後純益（EPS）0.43元，較去年同期0.01元大幅成長，而自有品牌OBM新品雲端縮時相機將在5月底完成送樣，6月開始大量生產，預期第三季開始貢獻營收，有望帶動下半年營運。(編輯：柳繼剛)
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