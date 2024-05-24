馬來西亞的荷蘭紅屋是東南亞最古老的荷蘭建築物。（馬來西亞觀光局提供）

看好暑假出遊熱潮，北高兩地近日都有大規模旅展開展。堪稱南台灣最大檔的「高雄市旅行公會國際旅展」，預計從今（24日）至27日在高雄展覽館展開，不少旅宿業者及海外觀光單位皆推出超值優惠，搶攻暑假觀光財。

風格旅店「捷絲旅」在高雄旅展的台北館設攤，推出每張面額3000元的超值聯合住宿券，可任選台北西門館等全台7個館別。其中高雄、花蓮中正館更祭出入住豪華4人房，加贈自助式早餐4客的好康，折扣優惠直逼2折。此外，旅展攤位每日前20名購券的消費者，可獲贈價值1380元的精品護髮品。

馬來西亞觀光局則在高雄展覽館的馬來西亞館推出大紅花渡假超值打卡套裝行程、馬來西亞購物嘉年華、亞洲航空AirAsia旅展限定高雄到吉隆坡單趟機票最低399元起（未稅），或現場購買山富或華信旅行社馬來西亞旅遊行程，民眾便可輕鬆打卡大馬熱門網美聖地。

馬來西亞觀光局台北辦事處處長哈翡之表示：「馬來西亞約200座高爾夫球場分別坐落於城市、高山、海灘、熱帶島嶼、熱帶雨林間，多變的場地每年都吸引全球高爾夫好手前往挑戰，歡迎台灣高爾夫愛好者前往體驗高爾夫主題行程，搭配美食、購物、文化等活動，感受大馬的魅力。」