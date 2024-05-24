去年是高雄演唱會元年，帶動住宿、餐飲蓬勃發展，2023年銷售額高達929億元，創下歷史新高。不過，民代質疑，去年演唱會經濟產值45億元計算不合邏輯，高市府觀光局強調，實有所本、客觀有據，更稱是相對保守估算，實際觀光產值及活動效益應更大。
高市府經發局指出，今年下半年包含高雄啤酒音樂節、韓國男團HIGHLIGHT及多組台灣本土樂團，暑假至少有8場演唱會，近期「接招合唱團」也宣布下半年將到高雄開唱。此外，今年1到4月，國內外巨星在高雄辦逾54場演唱會，吸引超過72萬人次，帶來逾23億元觀光產值。
經發局提到，住宿、餐飲業在2020年疫情期間受到巨大衝擊，經過疫後復甦及演唱會經濟帶動下，2023年住宿及餐飲業營利事業銷售額相較疫情時增加233億元、達到929億元，創歷史新高，漲幅達34％。
據高市府統計，2023年高雄共辦逾117場演唱會，吸引超過139萬人潮，高市府推「加食延暢」等行銷，已建立一套專屬的演唱會經濟商業模式，創造45億元觀光產值。
不過，國民黨高市議員許采蓁對於45億元計算方式存疑，她指出，觀光局依照國人旅遊調查報告計算，平均2天1夜包含住宿、交通及餐食支出約2316元，但原先數據已含住宿費，只要再加上演唱會增加住宿費用即可，觀光局計算方式不太符合邏輯。觀光局強調，觀光產值計算與風景區人流，均依據電信公司數據與交通部觀光署「111年台灣旅遊狀況調查」之旅遊支出為統計基礎，實有所本，可受公評。
六合夜市總幹事詹金翰指出，2023年出攤率較前1年增加約50％，現有超過150家攤商設攤，演唱會檔期更常客滿，人流明顯回流，感謝演唱會經濟持續帶動及市府的努力。
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