民主社會中，人民賦權予政治人物，與所獲得的權力相伴而生的是之於人民及國家的責任，以及對於行使權力的合理限制。立法院為最高立法機關，立委代表選民意志，除有議決法案、監督政府等職權，更是政府與人民之間的橋梁，不僅代表民意，更須以國家、社會的利益為基礎行使權力。倘若單面向地強化立法院職權，卻未限制行使範圍，所節制的並不只是行政權的空間，也會對公民社會的自由造成壓迫。
《經濟學人》公布的2023年民主指數報告，在全球167個國家中台灣排名第10，居亞洲之冠。然而，《經濟學人》稱2023年為「衝突世代」，民主指數全球平均5.23，是從2006年以來最低的成績，這種「民主倒退」的隱憂，提醒台灣更應珍惜得來不易的民主。
推動國會改革，深化民主精神，是民進黨創黨以來的使命，也是台灣人共同追求的民主願景。5月22日是已故立委盧修一的83歲冥誕，在國會動盪之際，盧委員理性問政、不分黨派，只問公理的認真姿態─「正直、專業、清廉」的白鷺鷥精神，是吾人無盡懷念的國會典範。當年為廢除萬年國會與《刑法》100條，學者出身的盧委員也會搶占發言台、跳上桌大聲抗議，激烈的杯葛並非要博取鎂光燈，而是為了堅定推進民主而留下紀錄。
激烈的交鋒或許為媒體所愛，但審慎的議政與立法才是深化民主的不二法門。盧委員致力於推動憲政改造和國會改革，每次議事必定發言，深信「一而再、再而三地提出問題，讓全民認識問題，而且從個案中凸顯問題，最後才能慢慢形成一些共識，才能尋求解決之道。」盧委員的理念與使命也為民進黨所承繼，2016年民進黨全面執政，在蔡英文總統就職以前，民進黨立法院黨團推出「國會改革5加1法案」，依不須修法、須修法、須修憲做分類，排定處理順序與期程規畫。
像是建立國會頻道、公開播放議事、增加全景轉播等開放國會、審議透明化的改革，不須修法，因此得以快速改革；建立國會調查權與聽證權、廢除考試監察兩院、18歲公民權等案涉及修憲，則希冀朝野與社會凝聚更多共識後來推動。2020年立院也啟動修憲委員會，並在2022年提出18歲公民權的憲法修正案。縱使憲法修正案公投複決未能通過，然而朝野經歷公開、充分的討論後所提出高度共識的修憲草案，仍是實踐民主、遵守程序的改革範例。
秉持深化民主的精神，國會改革的初衷在於落實權責分立制衡、鞏固國會專業性，並提高公民意志的代表性，使國會能確實成為「人民的國會」、「開放的國會」及「專業的國會」。因此，改革應要超越黨派與立場，凝聚社會形成高度共識，對於民意所趨更要審慎待之，向人民負責。
此次國會改革及總統赴國會進行國情報告等議案，提出係以民主改革為目的，強化監督行政體系的效率與職能，更應落實民主社會以人民利益為先、國家利益先於政黨利益的精神。無論是多數忽略尊重少數，或是少數不甘服從多數，若未能充分溝通或急就章推行，皆會導致議事程序的混亂與衝突，並不斷堆疊社會成本，致使人民對國會產生不信任感。
改革路上必有險阻，經歷風雨的國會，更應團結一致、傾聽民意，在國家的基礎上朝著良善的方向前進。如同盧委員傳記書名《為前進而戰》，台灣國會改革不應只為了短時間的政治利益而鬥爭，而要為了國家邁向民主的長遠進程而一同奮戰。（作者為前海基會董事長、6屆立法委員）
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