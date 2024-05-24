立法院上周五爆發全武行，國內外電視、網路、社交媒體整天都在播放，大家普遍認為這是集荒謬、暴力之大成。過去8年蔡英文總統認為自己最大貢獻是「要讓世界看見台灣」，結果真的讓世界看見了。面對接踵而來的立法院周圍示威活動，準備要重演10年前的太陽花運動，新登基總統的賴清德應該出來協調，他忍見台灣一次次撕裂嗎？他不出來，江山只有留與後人愁了。
國會改革五法包括總統必須至立法院做國情報告、國會擁有調查權、司法處置藐視國會罪、強化人事同意權，這五項重點法案裡，只有「總統到國會，必須即問即答」有不妥之處，如以現在立委問政方式，大概會有損總統尊嚴。法國（雙首長制）及美國（總統制），都是總統只有到國會演說而已，藍白黨團應該尋求與民進黨團妥協。
其他改革法案都屬國會本來的權力，在國外，立法、行政、司法三足鼎立，我國是五權憲法，五權裡監察院分去了立法院的調查權，而監察委員及院長也大部分走總統路線，不打老虎，只打蒼蠅。
最糟糕的是由李登輝主導的1997年《憲法增修條文》裡，規定「行政院院長由總統任命之」。在此之前，行政院長由總統提名，立法院行使同意權。縱使在賴清德就職演說中提及的台灣「全面專制的黑暗年代」裡，很多立委還是針對蔣中正所提的行政院長人選說「不」。
現在行政院長成為總統的幕僚長，在李登輝以後的總統都是有權無責，當然也可以逃避媒體的監督。例如蔡英文有多達745天不接受媒體採訪，也不開記者會，是真正輕視第四權。蔡英文全面執政8年，立法院成為行政院的立法局，是民主國家的諷刺，如一隻沒有牙齒的憋嘴老虎。
內閣制的國家，立法部門權力大，縱使在總統制的國家如美國，國會的功能也讓行政官員戰戰兢兢。部會首長從國務卿到交通部長、內政部長，由總統提名後，必須由參議院同意才可出任。聽證會當天，被提名人如履薄冰，有些首長連早餐都不吃，也不喝水，怕會上洗手間，引起參議員的不滿。參議員問題五花八門，不僅問政策和做法，還會翻準部長過去的紀錄，如有可疑處，參議員會打破沙鍋問到底，很多提名都要一審再審才會通過，有些任命半年都沒有通過，總統只得重新任命。
而美國、德國、法國行政官員也必須接受國會要求到國會作證，如有隱瞞、不實資訊，都可以處以從入獄、罰金到褫奪公權等刑則。同樣地，國會議員在調查時也可傳喚證人，包括企業及個人，他們也不能說謊。
總之，這些都是現代國會應有的監督職權，民進黨在馬英九時代也推動這些改革。這8年來立法、行政部門都被民進黨包辦，絕對的權力絕對的腐敗，綠營立委頭上綁的白布條寫著「民主已死」，是自我閹割的符號，而場外民眾手持「立法院變人大」、「沒有討論，不是民主」的標語，以及控訴藍白集團是賣台集團，更是民主荒謬劇。面對一個民粹的社會，有太多國家可以借鑑了，賴清德無感嗎？
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