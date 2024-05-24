【時報-台北電】今日焦點新聞：

國內頭條：

1.AI超展開台積產能加速。(工商時報)

2.大陸圍台軍演，台海恐再動盪。(工商時報)

3.封裝決勝，台積拚全系列代工。(工商時報)

4.富壽Q1股市賺328億，八季新高。(工商時報)

5.旺季提早，萬海估高運價到Q3。(工商時報)

6.共軍聯合利劍軍演，府指單邊挑釁。(中國時報)

7.台積電技術論壇台灣場上秀AI加速器需求爆發。(經濟日報)

8.輝達主權AI新業務投資人驚喜，今年預料將達數十億美元，發展空間大。(經濟日報)

9.電子紙DDI庫存回補力道湧現，業界期待彩色規格升級潮。(電子時報)

10.三星半導體面臨領導危機，人才回鍋潛規則成致命傷？(電子時報)

大陸頭條：

1.萬科融資獲新進展，尾盤直線拉升。(新浪財經網)

2.東部戰區位台島週邊進行軍事演習。(新浪財經網)

3.中外文化「頂流」匯聚文博會，「國際朋友圈」越來越廣。(證券時報網)

4.習近平主持召開企業和專家座談會，強調緊扣推進中國式現代化主題，進一步全面深化改革。(證券時報網)

5.陸核電技術快速發展，產業迎3年景氣上行期。(證券時報網)

國際頭條：

1.美國SEC核准，交易所可申請以太幣現貨ETF上市。(路透社)

2.輝達大漲但通膨引發擔憂，美股收黑。(路透社)

3.由於發熱和功耗問題，傳三星HBM晶片未能通過輝達驗證。(路透社)

4.中國在全球礦產爭奪戰中佔據上風。(華爾街日報)

5.美國股市下跌，儘管輝達大漲9.3%。(華爾街日報)

6.三分之二美國人稱通膨使他們的財務狀況惡化。(華爾街日報

(編輯：邱致馨)

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