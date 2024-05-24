大陸國家發改委、央行等多部門23日發布《通知》表示，要推動貸款利率穩中有降。持續發揮貸款市場報價利率（LPR）改革效能和存款利率市場化調整機制的重要作用，促進社會綜合融資成本穩中有降。此外，也將繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，優化外商投資環境。

為支持實體經濟高品質發展，大陸官方23日發布《關於做好2024年降成本重點工作的通知》表明，2024年降低實體經濟企業成本工作部際聯席會議將重點組織落實好7個方面22項任務；具體方面一方面著重替企業減負，另一方面也不忘向外商招手。

《通知》指出，要優化稅費優惠政策，重點支持科技創新和製造業發展，強化企業科技創新主體地位。適當降低先進技術裝備和資源品進口關稅；要堅決堅決查處亂收費、亂罰款、亂攤派。

《通知》還稱，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量與經濟增長和價格水準預期目標相匹配。保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，營造良好的貨幣金融環境。

《通知》還強調，持續發揮LPR改革效能和存款利率市場化調整機制的重要作用，在保持商業銀行淨息差基本穩定的基礎上，促進社會綜合融資成本穩中有降。繼續對涉農、小微企業、民營企業提供普惠性、持續性的資金支持。

《通知》也說，營造公平競爭市場環境。啟動涉及不平等對待企業的行政法規、規章、規範性文件和政策性文件清理工作，降低企業制度性交易成本。加大智慧財產權行政保護力度。制定招標投標領域公平競爭審查規則。

此外，為優化外商投資環境，《通知》也表示，繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬有關服務業市場准入。擴大鼓勵外商投資產業目錄。加強外商投資服務保障。

而在緩解企業人工成本壓力上，《通知》稱，繼續階段性降低部分社會保險費率。延續實施階段性降低失業保險、工傷保險費率政策，實施期限延長至2025年底。支持企業穩定就業，落實專項貸款、就業和社保補貼等政策，加強對就業容量大的行業企業支持。