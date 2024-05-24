法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）在七國集團（G7）財長會議召開前夕，呼籲G7團結，應對中國產能過剩的問題。此外，特斯拉（Tesla）擔憂地緣風險，傳出要求零件供應商避開大陸與台灣。

香港經濟通訊社23日報導，G7財長會議將於24日至25日在義大利北部召開。勒麥爾在會議前表示，面對中國在電動汽車、電池等關鍵行業的產能過剩，G7需要團結一致。

勒麥爾表示，產能過剩導致從中國進口的產品充斥歐洲，他將在G7會議上呼籲重新平衡與中國的貿易關係。他說：「面對產能過剩，G7和歐洲必須團結一致。歐洲必須申明自己的經濟實力」。

此外，市場傳出，鑑於地緣政治風險日益升溫，特斯拉要求供應商，最快2025年就必須開始在大陸、台灣以外地區製造零組件及元件。

《日本經濟新聞》23日報導，6名知情供應鏈高層透露，向中國以外地區販售車款供應印刷電路板、面板及電子控制器等元件的供應商，最近都接獲特斯拉要求避開兩岸，理由是美國總統大選前，大中華地區地緣政治風險日增。

此舉旨在為中國以外的市場，打造替代供應源，以免干擾供應鏈。

特斯拉一家台灣供應商透露：「特斯拉希望零組件都是OOC、OOT，意思是『out of China』和『out of Taiwan』。」「他們希望這個提案能在明年的新項目實現。」

消息指出，特斯拉也跟日本、韓國等亞洲供應商討論這項議題。一名零件供應商主管說，他的公司已應特斯拉要求在泰國擴產，「對特斯拉等許多客戶來說，所謂的『中國+1』策略也包括避開台灣」。

報導引述消息表示，通用汽車、福特等美國車廠也要供應商研究，如何把電子生產線移出大陸及台灣。一名供應商高層透露，特斯拉是最積極想要避開大陸與台灣風險的美國車商。

而近期市場也傳出，萬一大陸真的犯台，荷蘭半導體設備業龍頭ASML、台積電都有辦法在遠端直接癱瘓世界上最先進的晶片製造設備。

美國商務部長雷蒙多8日在美國眾議院聽證會上警告，中國若犯台掌控台積電，對美國經濟而言，絕對是毀滅性事件；「美國有92％先進晶片都是跟台積電購買。」