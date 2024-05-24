法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）在七國集團（G7）財長會議召開前夕，呼籲G7團結，應對中國產能過剩的問題。此外，特斯拉（Tesla）擔憂地緣風險，傳出要求零件供應商避開大陸與台灣。
香港經濟通訊社23日報導，G7財長會議將於24日至25日在義大利北部召開。勒麥爾在會議前表示，面對中國在電動汽車、電池等關鍵行業的產能過剩，G7需要團結一致。
勒麥爾表示，產能過剩導致從中國進口的產品充斥歐洲，他將在G7會議上呼籲重新平衡與中國的貿易關係。他說：「面對產能過剩，G7和歐洲必須團結一致。歐洲必須申明自己的經濟實力」。
此外，市場傳出，鑑於地緣政治風險日益升溫，特斯拉要求供應商，最快2025年就必須開始在大陸、台灣以外地區製造零組件及元件。
《日本經濟新聞》23日報導，6名知情供應鏈高層透露，向中國以外地區販售車款供應印刷電路板、面板及電子控制器等元件的供應商，最近都接獲特斯拉要求避開兩岸，理由是美國總統大選前，大中華地區地緣政治風險日增。
此舉旨在為中國以外的市場，打造替代供應源，以免干擾供應鏈。
特斯拉一家台灣供應商透露：「特斯拉希望零組件都是OOC、OOT，意思是『out of China』和『out of Taiwan』。」「他們希望這個提案能在明年的新項目實現。」
消息指出，特斯拉也跟日本、韓國等亞洲供應商討論這項議題。一名零件供應商主管說，他的公司已應特斯拉要求在泰國擴產，「對特斯拉等許多客戶來說，所謂的『中國+1』策略也包括避開台灣」。
報導引述消息表示，通用汽車、福特等美國車廠也要供應商研究，如何把電子生產線移出大陸及台灣。一名供應商高層透露，特斯拉是最積極想要避開大陸與台灣風險的美國車商。
而近期市場也傳出，萬一大陸真的犯台，荷蘭半導體設備業龍頭ASML、台積電都有辦法在遠端直接癱瘓世界上最先進的晶片製造設備。
美國商務部長雷蒙多8日在美國眾議院聽證會上警告，中國若犯台掌控台積電，對美國經濟而言，絕對是毀滅性事件；「美國有92％先進晶片都是跟台積電購買。」
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：