新任內政部長劉世芳520就任第5天，昨拋出3大重點方向，賴清德總統指示包括打詐四法、全社會的韌性統合以及100萬戶社宅；她也說，賴清德上任後，就指示各部會去認領選舉期間他所提出的政見，就是希望可以回應民意的需求。

劉世芳提到3大方向，最重要就是「打詐四法」，前行政院長陳建仁已經交代清楚，行政院長卓榮泰日前到立法院拜訪立法院長韓國瑜提到希望馬上通過，可以回應到民意，對於詐騙大家都深惡痛絕，很多案件不是警政單位做不到，而是抓到嫌犯，送到法官那裡後，都因為法律授權不足，全部被退還，所以打詐四法一定要先通過。

劉世芳提到，第二個重點是台灣災防應變需要再提升，過去消防署跟美國聯邦緊急事件應變署簽署MOU，希望大規模救災協調整合，且可以同時連接到國安系統或是社會安全系統，也希望跟民間團體一起推動防災士培訓，目前防災士約2萬6000多人還不夠，未來希望可以增加人數，目的就是希望短時間內，可以告訴民眾碰到災害該怎麼處理，配合科技，協助避難。

劉世芳指出，全社會的韌性統合沒那麼容易，無法阻擋天災人禍，但未來會結合替代役、警察等，做關鍵基礎設施的維護，或是協調大型交通運輸，甚至結合萬安演習，「盼美國可以協助我們。」

最後，劉世芳也提到，希望能達到百萬戶社宅，但不是純粹建設，而是百萬戶年輕人能在他們工作地方安家落戶，多元齊下，同時找到多個縣市一起進行，非單一縣市，她透露，未來也會有新的都市計畫手段。中央建造社宅的速度比地方快很多，要找個方法與地方政府合作一起推動，讓年輕人感受到有受益，有效降低房租上的負擔。