國科會主委吳誠文23日首度到立法院接受立委質詢，國民黨立委葉元之提到吳擔任清大副校長時「清華海峽研究院」舊案，點名民進黨立委范雲當時「抹紅」吳，稱吳參加兩岸交流活動，導致清大被陸方滲透，更將吳打成「中共在台代理人」，吳也坦言，確實非常委屈。但范雲抨擊葉是信口開河，言論如同網軍。
兩岸清華大學在馬政府時代交流頻繁，北京清大跟新竹清大校友會成立「清華海峽研究院」，台灣辦公室於2016年揭牌，時任副校長吳誠文代表新竹清大出席；2021年遭范雲控訴在台招募人才，違反《兩岸人民關係條例》。
吳誠文在立法院教育委員會備詢時，葉元之重提此案，並表示，「印象范雲女士抹紅你」，且當時國民黨立委曾就此議題質詢前閣揆蘇貞昌，蘇更回應，「沒有抹紅，他就是紅」，強調陸方分支就是不能在清大設置，想知道吳的心路歷程。吳誠文回應，他在2016年擔任清大副校長，當時馬政府鼓勵兩岸交流。
葉元之說，「當時范雲委員說清大被滲透，我很好奇有沒有看過匪諜滲透？」吳誠文再答，只是奉命接待。他也坦言，論及這段過去，確實非常委屈，自己從事學術研究工作，不會以意識形態出發。
葉元之緊接又問，「當時罵你最凶的范雲女士，不知道質詢了沒？有沒有話要跟她講？叫她不要動不動扣帽子？」吳回應，「相信委員會明白我的心意」；葉元之說，「她很難明白人家的心意，她吃自助餐啦！建議還是要跟她講一下，你的位置特別重要！」現場引起笑聲。
范雲在葉元之離場後也上台質詢，先抨擊葉元之把質詢當成政論節目發揮，言論行為如同網軍，藐視國會。她強調，當初是，擔憂陸方挖角我國高科技人才，甚至竊取資訊。
「無法接受葉元之委員透過您的委屈，把我變成抹紅的立委，口吐髒水，此風不可長！」范雲也說，原本準備4個題目要問，因為葉元之的關係，最後只問1個問題。此話一出，再度引起笑聲。
吳誠文後也回應強調，科技發展與學術交流均以國家安全為優先，都會遵循國際規範。
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