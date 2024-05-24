國會改革法案今（24）日在立院將繼續進行表決大戰，由於朝小野大成總統賴清德執政的頭號難題，民進黨能否扭轉少數劣勢受關注，財信傳媒董事長謝金河從美拜登政府中，包括財長葉倫在內的3名女性要員為例，認為行政院長卓榮泰為首的新內閣，應強化論述及執行能力，才能凝聚朝野共識，值得多加學習。
謝金河在臉書以「美國政壇的三個女強人」為題發文，指出美國總統大選又將進入決戰的關鍵時刻，大家都很關注拜登繼續當總統？或是川普再度入主白宮，到底誰對台灣比較有利？其實美國白宮治國團隊有一貫的風格，誰當選總統，都必須以國家最大利益為依歸。
這次520，賴總統的治國團隊也就戰鬥位置，在藍白掌控國會下，行政官員壓力很大，要想突圍，必須要有好的政策論述能力，這當中，不妨研究一下美國拜登政府的3個鐵娘子的論述能力與問政風格。
3個女性部長中，最驍勇善戰的是財政部長葉倫，從聯準會主席轉戰財政部，葉倫每一次站出來都擲地有聲，從友岸外包到中國產能過剩擊垮全球產業，葉倫的理路通暢。上個月，葉倫的中國行，即使中國降低規格接待，葉倫仍然滿臉歡心，喜怒不形於色。
在葉倫的友岸外包下，中國22年對美國貿易順差4041.38億美元，到23年降到2794億美元，一下子少了1247億美元，有多少中國製造業為此收攤？
另一個是商務部長雷蒙多，擁有高學歷的雷蒙多在美中晶片戰爭中，立場非常強硬，他曾經對輝達、AMD降規偷跑不假辭色。對於制裁中方的企業，下手毫不手軟！最有創意的是，她稱中國的電動車是有輪子的iphone。
另一個是貿易談判代表，有華裔血統的戴琪，她對中國的立場一直很堅定，尤其是關稅的態度，戴琪的每一次發言，臉上都帶著剛毅之氣。
她們3個人都從拜登入主白宮後，進入華府的團隊服務，拜登團隊有很多成員，但這3個鐵娘子在美中角力下，她們的表現，尤其是論述能力及執行力，值得卓榮泰院長的團隊好好學習。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：