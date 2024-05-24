賴清德總統520就職演說時提到，兩岸交流可從重啟雙邊對等的觀光旅遊開始，外界也期盼6月1日的禁團令，我方能先釋出善意解除，交通部長李孟諺23日雖未鬆口，但透露，不排除我方先釋出善意。李孟諺也強調，我方的對等是指開放自由行對自由行、團客對團客，並非國與國，大陸把觀光變成兩國論，是把觀光議題政治化。

李孟諺就任交通部長第4天，昨日首度與媒體茶敘。他指出，賴清德總統就職演說時提到，希望兩岸以對等、互惠的方式增加交流，政府目前也是朝這方向努力，針對6月1日以後解除禁團令問題，最近會有跨部會協商，希望盡速有結果。

李孟諺說，現在台灣開放赴陸自由行，對岸都沒有開放；台灣3至5月開放團客，對方僅說開放福建到馬祖，開放的腳步是我方比較大。以今年1至2月為例，我方赴陸自由行約18至20萬人，對比3至5月有開放團體的數字，自由行旅客還是占大宗，旅客出遊限制不大。

李孟諺表示，從情和理的角度，大陸開放比台灣還少；就法的角度，有觀光條例、國家利益做考量，禁團令從情、理、法都有所本。他強調，政府與業者對於促進觀光、商機的立場一致，但也要考慮國家政策、兩岸對等，520後的局勢每天都有新變化，解除禁團令的方案還要研商，最近就會有跨部會會議，期待5月底前有新進度出爐。

李孟諺說，不排除我方先釋出善意，但也怕一次開了之後卻被打臉，因此希望循序漸進開放。至於所謂對等，李認為對岸似乎有誤會，我方要的是自由行對自由行、團客對團客，對方誤以為是國對國，觀光變成兩國論，變得政治解讀，把單純人民的觀光事務政治化。

李孟諺也強調，期待兩岸循序漸進開放、增加交流，良性循環互動。旅行業者解讀，李孟諺想藉重新定義「對等」，釋出善意、化解僵局，但要做到很不容易，只有我一步、你一步慢慢走。

李孟諺指出，希望兩岸多交流、多互動，才能減少誤判，台灣是民主社會要有自信，他也常看到對岸的宣傳影片，內容對台灣有很多誤解，他希望未來針對觀光部分，要把廣告觸角深入到社群平台。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁則呼籲，政府應先解除禁團令，兩岸都希望能相向而行，各自展現善意才能循序漸進。他認為，平潭船班一開通，就能換得福建居民赴台旅遊，條件可以接受，當大陸一口氣開放34個省市自治區，台灣反而要擔心起接待能量是否足夠。