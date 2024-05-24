勞動部長何佩珊23日被問到勞保改革時指出「撥補也是改革」，學者直言，雖然撥補是改革的方法之一，但也應搭配其他配套措施，否則恐怕仍會救不活，或許採取措施時難以面對勞團，但仍要取得社會共識；勞團也憂心指，勞保基金財務不容樂觀。
據勞保局統計，勞保基金已連續7年收不抵支，但因為政府近年接連撥補、投資效益大好，勞保基金目前規模達9941億元。據最近一次的勞工保險精算報告指出，若不啟動年金改革則勞保每年會收不抵支，預估2028年甚至會突破2000億元、2030年更超過3000億元。
台灣大學財務金融學系教授張森林說，撥補是改革的方法之一，但只靠撥補稱不了多久，應要廣泛召集學界、勞工討論。他形容，目前的勞保基金就像做了健康檢查（精算報告），但病發後只想靠健康食品（撥補）把病治好一樣，但治病一定要多管齊下，等到問題越嚴重後解決的代價勢必更高。
台北大學社會工作學系教授陳芬苓說，不能只有撥補，還要有其他配套措施，包括採計年資、提高費率等，或許採取措施時難以面對勞團，但複雜的議題才是要取得社會共識。
台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說，撥補是調節財務的工具，勞保基金財務問題仍要誠實面對，否則會在某個臨界點用更大的成本及代價面對；他強調，目前的財務狀況可以讓大家從容面對問題，但政府也要思考悲觀的局面。台灣大學國家發展所兼任副教授辛炳隆也提醒，隨著領取的人數越來越多仍要有因應的作法。
新北市產業總工會理事長洪清福則直言，考量選舉等因素政府不敢碰勞保，但仍希望最終支付責任及撥補入法，如果要改革不能只有單純的多繳、少領，應有更細緻規畫。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：