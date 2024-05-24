2023年勞保基金概況

勞動部長何佩珊23日被問到勞保改革時指出「撥補也是改革」，學者直言，雖然撥補是改革的方法之一，但也應搭配其他配套措施，否則恐怕仍會救不活，或許採取措施時難以面對勞團，但仍要取得社會共識；勞團也憂心指，勞保基金財務不容樂觀。

據勞保局統計，勞保基金已連續7年收不抵支，但因為政府近年接連撥補、投資效益大好，勞保基金目前規模達9941億元。據最近一次的勞工保險精算報告指出，若不啟動年金改革則勞保每年會收不抵支，預估2028年甚至會突破2000億元、2030年更超過3000億元。

台灣大學財務金融學系教授張森林說，撥補是改革的方法之一，但只靠撥補稱不了多久，應要廣泛召集學界、勞工討論。他形容，目前的勞保基金就像做了健康檢查（精算報告），但病發後只想靠健康食品（撥補）把病治好一樣，但治病一定要多管齊下，等到問題越嚴重後解決的代價勢必更高。

台北大學社會工作學系教授陳芬苓說，不能只有撥補，還要有其他配套措施，包括採計年資、提高費率等，或許採取措施時難以面對勞團，但複雜的議題才是要取得社會共識。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說，撥補是調節財務的工具，勞保基金財務問題仍要誠實面對，否則會在某個臨界點用更大的成本及代價面對；他強調，目前的財務狀況可以讓大家從容面對問題，但政府也要思考悲觀的局面。台灣大學國家發展所兼任副教授辛炳隆也提醒，隨著領取的人數越來越多仍要有因應的作法。

新北市產業總工會理事長洪清福則直言，考量選舉等因素政府不敢碰勞保，但仍希望最終支付責任及撥補入法，如果要改革不能只有單純的多繳、少領，應有更細緻規畫。