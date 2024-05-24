立法院審查國會改革法案以來，社會對立持續悶燒，民進黨今將上演全台圍城戲碼，擺明要和在野黨對著幹，今挺綠民眾再度在立院外集結，若擦槍走火，恐造成暴力衝突。場內的衝突讓國會停擺，場外的抗爭將撕裂社會，賴清德總統就任還沒幾天，國內對立就急遽升高，他想當全民總統，就有義務讓朝野對立「降溫」，賴清德還要袖手旁觀嗎？

傅崐萁昨爆料民進黨找黑道欲傷害在野黨立委，甚至有抗議民眾假冒身分闖入立委研究大樓騷擾，使立院氣氛詭譎。回顧前兩次立法院會審議國會改革五法，藍綠白衝突不斷擴大，從議場內鬧到議場外，民進黨點燃戰火，網路空戰、陸戰齊發，企圖訴諸民意反制，親綠民團號召聚集包圍立法院抗議，試圖給在議場內的藍白兩黨壓力。藍白也忙做梗圖、懶人包回擊，不讓民進黨搶下網路話語權。

兩次院會，場外集結人數有攀升趨勢，21日主辦單位喊破1萬5千人，民間團體更順勢發起全台串聯活動，要讓抗議遍地開花，逼得在野黨支持者自主發起「反動員」，親藍團體也在群組號召到立法院外集結相挺，若兩批人馬狹路相逢，衝突恐一觸即發。

新國會就是最新民意的展現，民進黨未取得過半席次竟只會耍賴，「當家還鬧事」，正當性不足，民進黨為杯葛癱瘓議事，威脅到立法院正常運作，受害的還是執政黨自己，身兼黨主席的賴總統放任黨團惡搞立法院，難道把自己當局外人？賴清德口中的「朝野和諧」、「少數服從多數」，只是說一套做一套？

賴清德當選迄今未與在野溝通，朝野已撕破臉，以後4年還有更重要的法案，難道要天天拳腳相向嗎？朝野和諧政策推動才能更進一步。總統應團結朝野，與在野展開對話，展現領袖高度。身為雙少數總統，已注定要逆風前行，更應積極讓「阻力」降低，未來4年要如何走下去，就在賴清德一念之間。