【時報記者任珮云台北報導】輝達(NVIDIA)財報再發威!帶旺高含積量ETF、半導體市值型ETF股價普天同慶，根據統計，截至5/23止，國內5檔半導體ETF中，包括新光臺灣半導體30(00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)兩檔，最新收盤價分別為17.44元、20.63元，紛紛創上市以來的收盤價新高。
最新美國AI晶片大廠輝達財報放大利多，點燃全球AI供不應求前景，不僅帶動盤後輝達股價飆高，費半指數亦收紅，5/23更帶動權王台積電再次寫下877元新天價，同步帶動加權指數攀升21607.43點，由於輝達於財報會議上表示，未來「主權AI」和「多模態」技術將加速推動AI創新。投信法人預估，未來AI新技術推陳出新下，AI半導體相關等「賣鏟財」企業股價將率先爆發，隨著新一輪AI新應用商機將不斷冒出頭，法人建議，由台積電等市值型企業所組成的臺灣半導體供應鏈業績有望持續，建議一般投資人除直接選股外，亦可透過國內半導體ETF一網打盡，是獲取未來AI商機的高CP值投資選擇。
新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峰表示，輝達最新財報報佳音，看好AI熱潮將帶旺2024下半年AI新應用熱潮，亦推升高速運算需求呈爆發式成長，也掀起未來各家科技巨擘朝ASIC自研晶片邁進，有利於國內半導體產業投資前景。
詹佳峰預估，半導體自研晶片產業未來每年成長空間高於3成；另外，邊緣AI將是2024下半年到2025年的一大亮點，預計6月臺北國際電腦展上，市場將會從去年焦點的AI伺服器相關，延伸到AI手機、AI PC、AI筆電等3大邊緣AI新商機，將繼續燒旺台灣半導體產業與相關零組件需求。
詹佳峰強調，台灣半導體供應鏈競爭優勢獨步全球，有全球首屈一指的的全產業生態系，與多年以來長久與客戶緊密結合的客戶關係與信任基礎，半導體產業將是最早獲得AI商機的大贏家，對應到投資策略上，目前不少半導體ETF股價創新高，且股價突破季線呈現震盪向上走勢，建議投資人可以先卡位半導體市值型ETF，儘早分批佈局，以享有AI半導體未來黃金十年的成長錢景。
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