【時報記者莊丙農台北報導】東哥遊艇(8478)艇第1季營收18.2億元、年增15％，稅後淨利5.3億元、年減13％，每股盈餘6.08元。目前產能已滿，在新廠尚未完工下，今年法人預期營收個位數成長。放眼未來，透過策略聯盟、併購維修服務及碼頭經營，打造下一波成長動能，預計2025年後逐步顯現。
東哥遊艇指出，全球金字塔頂級富豪人數持續增加，一半富豪集中在北美地區，也是東哥遊艇布局的重點及營收主要來源。其中，大尺寸豪華遊艇需求強勁，37~45公尺及46~60公尺遊艇近5年成長率都超過10％。
為打造未來營運成長新模式，公司與歐洲遊艇製造商進行策略聯盟，透過合作夥伴代工生產OA（自有品牌）遊艇，使產品朝向更大尺寸、更多元設計的趨勢發展，未來45公尺的新遊艇將交由歐洲合作夥伴生產，也透過策略夥伴的資源正式將OA產品打入歐洲市場，這種模式產生的營收預計2028年占整體營收20％以上。
此外，也將陸續透過併購的方式，跨足維修服務及碼頭的經營，維修服務全球有高達140億美元規模，但現有OA服務組織不足以滿足客戶需求，目前東哥遊艇在美國就有60個員工針對維修專門服務客戶，未來透過併購來建立全球性的售後服務品牌。
在碼頭經營上，目前潛在市場規模達240億美元，平均毛利率上看60％，東哥遊艇鎖定美國15~20個城市碼頭，逐步展開併購計畫，會優先提供OA船主，強化客戶關係，也建立碼頭品牌擴展全球。
東哥遊艇現階段產能滿載，訂單交期已排至2026年，第三組裝廠2025年底投產，將提高50％產能。毛利率長期希望維持在45％上下，併購後的毛利率也預期在這個水準附近。而透過新的營運模式，5年之後造船營收只占5成的營收。
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