【時報記者任珮云台北報導】富邦金(2881)法說會後，外資出具最新報告，將目標價上調7%至80.5元，重申「買進」評等。
富邦金第一季度稅後淨利為304億新台幣，年增長118%，相較於2023年第一季度的大幅上升。2023年第一季度是因財產保險損失影響而導致的淨利受衝擊。富邦人壽首季強勁的年增，同樣是受低基期因素，且財產保險業務利潤恢復正常，擺脫了2022年5月至2023年3月期間的重大損失。台北富邦銀行的淨利潤年增長22%，主要由穩健的手續費收入增長推動。
外資將2024年的預期收益上調26%，原因是壽險和銀行業務在較長時間的高利率環境下保持穩健增長。
富邦人壽的首年保費（FYP）年增長18%。公司在2024年第一季度的產品策略保持不變，仍以較高比例的定期付款產品為主。然而，由於分紅保險比例增加，VNB（新業務價值）利潤率年增下降，2024年第一季度的VNB增長僅為持平。管理層認為，當公司採用IFRS 17時，這一比例變化將產生正面影響。在對沖及外匯因素下，投資回報率保持在4.6%，主要來自於股票投資的貢獻。由於台灣與美國之間的利差保持高位，對沖成本和上季比未變。
台北富邦銀行首季手續費收入同比增長51%，主要由財富管理和信用卡業務推動。其淨利息收入也年增長14%，受穩健的貸款增長推動。淨利息利差（NIM）年增6個基點，但季減3個基點。管理層保持2024目標不變，包括貸款年增長10-12%，NIM增長5-6個基點和手續費收入年增長20-30%。
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