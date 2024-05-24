賴清德總統競選時針對年金改革議題曾對工會直言，「對的事情要有道德勇氣去進行，不會考量選舉問題，當總統後一定會解決勞工退休金問題」，但剛上任的勞動部長何佩珊稱「撥補就是改革」，明顯迴避勞保基金瀕臨破產的問題，以及改革所帶來的後座力，最後就看會在哪任政府爆開，只要不是賴政府就好。

勞動部前部長許銘春今年2月受訪時才稱政府撥補非長久之計，勞保勢必還是要改革，沒想到甫上任的何佩珊就把許銘春改革說拋腦後，更推翻賴清德對勞保基金改革的承諾，難道撥補可以解決勞工退休金永續的挑戰嗎？

蔡政府執政8年，已編列2670億元預算給勞保基金，面對勞保基金收支逆差逐年擴大，就算僅以打平收支逆差為目標，政府2030年後每年需編列3000億元來撥補，這筆龐大金額想以預算匡列，無疑天方夜譚。何況除勞保基金財務岌岌可危，長照基金、全民健保、台電虧損等也都嗷嗷待哺，難道也可比照辦理，全都用撥補來改革、解決問題嗎？

不改革的勞保基金就是世代不正義，過去台灣因人口紅利，勞工僅要繳納低廉保費就可領取退休金，但隨台灣人口成長停滯、甚至萎縮，讓下一代年輕人必須繳納高額保費，才能維持勞保基金不破產，但諷刺的是，未來卻還要面臨退休金縮水、延後退休，甚至歸零的窘況。

勞保基金危機如倒數計時炸彈，賴政府自應如選前承諾，拿出勇氣面對，尤其趁現在基金獲利好，有餘裕進行改革，只要提出永續可行方案，相信多數勞工也能理解並支持，若非要等到最後一刻，屆時的代價恐怕是難以承受，也無法預料。

賴總統選前信誓旦旦要有道德勇氣來改革年金，沒想到上台後，仍想學前任用撥補來偷雞、甩鍋。

政府不願面對財務改革陣痛，無視潛在破產壓力，顯然是為避免衝擊選票；至於財務何時爆破，那就是下個接任者的事了！