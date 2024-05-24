立法院國會改革法案引起民眾討論，吸引不少人聚集青島東路表達意見。新黨台北市議員侯漢廷23日要求，陳抗可能聚集上萬名愛國民眾，「不當兵太可惜」，建議北市兵役局要到現場募兵；台北市長蔣萬安回應，很有創意，將請兵役局研究。

侯漢廷昨在議會市政總質詢時指出，兵役局平時有負責協助募兵工作，在大型活動要擺攤發文宣、招募兵員，24日青島東路可能會有大規模集會遊行，建議兵役局24日或下周二、五立法院會要到現場募兵，現場可能聚集了上萬名愛國民眾，不當兵太可惜，就看有多少人願意。

他還表示，上周陳抗民眾路權申請僅在青島東路，但人潮蔓延至中山南路，超出預計範圍，警方還要免費過去幫忙交管，要求未來要對陳抗負責人做出懲處。

蔣萬安說，現場募兵很有創意，會請兵役局研究，北市警察局也會根據現場狀況做適當的警力部署並機動性調整，依照相關規定做符合比例原則的因應。

兵役局副局長林春來表示，一般兵役政策宣傳通常是利用市府活動設攤或到校園宣傳，如有適合的對外活動，也會通知國軍有招募需求的部隊到場配合招募宣導，兵役局並非主導國軍招募單位。

至於是否會到立院外的陳抗現場設置宣傳攤位，林春來坦言，機率不大，場合也不適合宣導役政。

日前參與陳抗的民眾怒斥，侯漢廷利用假議題做文章，募兵根本不是市府職責，且從10年前太陽花陳抗至今的群眾，大部分都未至除役年齡，一旦發生戰爭，在場絕大多數人就會變成捍衛台灣的軍人，因此募兵與否已不重要了。

該民眾還說，侯漢廷是否從自身做起，辭去議員加入國軍以彰顯愛國心。