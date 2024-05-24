立法院24日將續審國會改革法案，國民黨立委自發性排隊36小時，確保今日院會能順利，民進黨則將用至少2000次的登記發言戰術杯葛。另，傳北中南全台串聯到立法院外聚集抗議修法，且昨日已有人假借媒體之名混入立法院發送「菊花」，立院瀰漫風雨欲來不安氛圍。
《立法院職權行使法》的再修正動議共70條，截至21日止，共30條二讀，其中有藍白版本，也有民進黨版本。剩下條文加上《刑法》增訂藐視國會罪、《立法委員互選院長副院長辦法》記名投票等再修正動議，尚有多達46條要審查。倘今日議事順利，《立法院職權行使法》有望先行三讀，立法院將具備聽證調查權。
今9點將先進行國是論壇才會進入正式院會，但朝野互不相讓下恐難順利進行；正式開會後，還要先確認上次會議議事錄，民進黨若不認上次會議議事錄，恐將引爆衝突。
昨日立院已瀰漫不安氣氛，立院國民黨團總召傅崐萁就表示，他接獲線報指民進黨不只在議場要暴力攻擊，更動員中南部黑道，準備對所有在野黨立委做人身殘害，他直言要民進黨團總召柯建銘「懸崖勒馬」，也喊話如果在野黨立委遭到不明人士人身攻擊，行政院長卓榮泰應下台。
國民黨團已發函行政院、內政部及警政署，要求52名藍營立委，一人配給一名隨扈員警，維護人身安全。
警政署昨晚要求各縣市警局，針對立委人身住居、辦公室等地，予以保護。
民眾黨團總召黃國昌也說，一位犯罪前科者，在立院中興大樓電梯拍他，並對外傳播，他正釐清該人意圖。無獨有偶，昨有不明人士混入立委研究室大樓，分送菊花給藍委，並附帶抗議紙條。搞得立法院人心惶惶，彼此互相在群組提醒「注意安全」。
立院總務處除調查立委今天的離場動線外，更要求立委辦公室提供緊急聯絡人電話，昨晚也發布出入口管制，昨晚間6時起，陸續封閉立院周邊部分出入口。
民進黨團幹事長吳思瑤怒轟傅崐萁「是做什麼白日夢嗎？」國民黨打人喊救人、做賊喊抓賊，哪個黨團立委有黑道家族？黑道兩個字何其沉重、何其侮辱，民進黨不可能動用暴力，不可能去使喚黑道。
吳思瑤則喊話，希望立法院長韓國瑜說出「休息協商」，且直播逐條討論。另民進黨團仍會登記發言，還有40個條文，每個條文有40、50位登記發言，所以至少有2000次的登記發言。
行政院發言人陳世凱表示，社會對立院法案內容感覺到焦慮，希望立院注意民眾聲音。
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