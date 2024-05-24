【時報-台北電】國外消息：

1.美股全收黑，NVIDIA創新高

美股3大指數全盤皆墨，道瓊跌1.53%最多，主要是被重挫7.55%的波音所拖累。不過，人工智慧AI領頭羊NVIDIA因財報佳，股價持續飆高，收漲近10%，收盤不僅突破1000美元大關，且重寫新高紀錄，但盤後小跌0.21%。經濟數據方面，美國上周初次申請就業補助金人數大幅下滑，表示人力市場依舊吃緊，聯準會應該不會很快地調降利率。美股最新收盤價，道瓊下挫605.78點或1.53%，收39065.26點。那斯達克跌65.51點或0.39%，收16736.03點。標普500也跌39.17點或0.74%，收5267.84點。

2.5月綜合PMI報喜，歐美加速擴張

在德國經濟復甦的帶領下，歐元區5月綜合採購經理人指數（PMI）攀升至52.3的12個月高點，此為連三個月擴張，顯示商業活動加速復甦。美國綜合PMI大幅攀升至54.4、創25個月新高，主因是服務業表現絕佳，這也為第二季經濟穩健增長寫下好兆頭。

3.經濟放緩，不利蘇納克提前大選

英國5月PMI顯示經濟活動放緩，外界認為對提前大選的首相蘇納克（Rishi Sunak）不利。蘇納克稍早宣布已得英王查爾斯三世（King Charles III）同意國會5月30日解散，並且在7月4日大選。外界預期其領導的執政保守黨敗選機率高。

4.Snowflake上季財報傳喜訊

輝達合作夥伴、雲端資料分析業者Snowflake在22日公布的上季財報也傳來喜訊，隨著大型客戶數量的成長，上季營收激增逾3成，其執行長拉馬斯瓦米（Sridhar Ramaswamy）並預告和輝達之間的合作將更加密切。

5.對沖基金轉加碼AI概念股

高盛分析指出，對沖基金在2024年第一季開始減持「科技七雄」（Magnificent Seven），轉向關注更廣泛的人工智慧（AI）概念股，加碼投資晶片設計、電力和銅礦等企業。