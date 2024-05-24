【時報-台北電】國內消息：
1.輝達（NVIDIA）財報展望正向，激勵AI概念股獲多方買盤敲進，牽動高價股資金版塊挪移。千金指標股緯穎23日股價大漲逾半根停板，收2,740元，以20元差距超車世芯-KY，登上股后寶座，累計今年來漲幅達50.14％。
2.台積電南京廠出口許可屆期危機解除，台積電23日證實，近日已收到美國商務部核發之「經認證終端用戶」（Validated End-User, VEU）授權予台積電（南京）有限公司。
3.新台幣匯率近期走揚，壽險業機動拉高避險比重。富邦人壽23日即表示，4月中開始美元走弱、新台幣反彈，動態管理調整避險部位，稍微拉高避險比重，但目前預估美國聯準會（Fed）第四季降息，今年避險成本還在可控範圍內。
4.離岸風電大廠沃旭能源，23日宣布攜手台灣供應商，成立「亞太風電新技術聯盟」，成員包括林同棪工程顧問公司、華新能源電纜系統公司、世紀離岸風電設備公司，及台船環海風電工程公司－「環海翡翠輪」等單位，將全方位提升本土供應鏈技術和量能，累積國際競爭力，一起打離岸風電的亞太盃。
5.新任內政部長劉世芳23日表示，上台後將鎖定兩大任務，一是推動「打詐四法」、二為加速「百萬社宅」。尤其是打詐的法制完備，她指出，民眾對詐騙犯罪深惡痛絕，當前警政單位並非無法查緝詐騙，而是缺少法律利器，因此要力推「打詐四法」通過審查以回應民意。
6.內政部次長董建宏23日表示，國內房屋自有率高達八成，但仍期待住宅價格要合理，為了讓年輕人住得起、住的安心，會盤點經費採取措施，「有機會讓大學生租金補貼常態化」，減輕學生住宿費用。
7.新任交通部長李孟諺23日指出，他上任後將以推廣觀光為首要任務之一，持續推動今年1,000萬觀光客來台的目標，兩岸觀光新方案預計5月底出爐。此外，他也將「緊盯台鐵」列為重點，至於票價調漲一事則表態支持。
(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：