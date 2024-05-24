【時報-台北電】國內消息：

1.輝達（NVIDIA）財報展望正向，激勵AI概念股獲多方買盤敲進，牽動高價股資金版塊挪移。千金指標股緯穎23日股價大漲逾半根停板，收2,740元，以20元差距超車世芯-KY，登上股后寶座，累計今年來漲幅達50.14％。

2.台積電南京廠出口許可屆期危機解除，台積電23日證實，近日已收到美國商務部核發之「經認證終端用戶」（Validated End-User, VEU）授權予台積電（南京）有限公司。

3.新台幣匯率近期走揚，壽險業機動拉高避險比重。富邦人壽23日即表示，4月中開始美元走弱、新台幣反彈，動態管理調整避險部位，稍微拉高避險比重，但目前預估美國聯準會（Fed）第四季降息，今年避險成本還在可控範圍內。

4.離岸風電大廠沃旭能源，23日宣布攜手台灣供應商，成立「亞太風電新技術聯盟」，成員包括林同棪工程顧問公司、華新能源電纜系統公司、世紀離岸風電設備公司，及台船環海風電工程公司－「環海翡翠輪」等單位，將全方位提升本土供應鏈技術和量能，累積國際競爭力，一起打離岸風電的亞太盃。

5.新任內政部長劉世芳23日表示，上台後將鎖定兩大任務，一是推動「打詐四法」、二為加速「百萬社宅」。尤其是打詐的法制完備，她指出，民眾對詐騙犯罪深惡痛絕，當前警政單位並非無法查緝詐騙，而是缺少法律利器，因此要力推「打詐四法」通過審查以回應民意。

6.內政部次長董建宏23日表示，國內房屋自有率高達八成，但仍期待住宅價格要合理，為了讓年輕人住得起、住的安心，會盤點經費採取措施，「有機會讓大學生租金補貼常態化」，減輕學生住宿費用。

7.新任交通部長李孟諺23日指出，他上任後將以推廣觀光為首要任務之一，持續推動今年1,000萬觀光客來台的目標，兩岸觀光新方案預計5月底出爐。此外，他也將「緊盯台鐵」列為重點，至於票價調漲一事則表態支持。

(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)