【時報-台北電】技術面：
1.台股前一交易日收漲55.60點，為21607.43點。
2.台股前一交易日成交金額量增為5198.81億元，5日均量為4446.39億元，10日均量為4613.64億元。
3.5日均線21385.22點，10日均線21193點，20日均線20789.55點。
4.5日RSI為87.35，10日RSI為75.99。
5.9日K值為86.90，9日D值為83.69。
6.20日乖離率為3.93。
7.群益投顧：大盤開盤以21668點改寫波段新高後急殺低，但上沖下洗近200點之後續收小漲，短線技術面延續偏多趨勢不變。
8.凱基投顧：周四台股開高後呈現震盪，盤中集中市場再創歷史新高，技術面均線、型態、指標皆有利於多頭延續，惟周四成交金額5098億元，短線須提防量能放大過速後的過熱回檔，惟下檔只要今年以來短線多空最具代表性的10日均線沒有失守，台股多頭格局或將延續。
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