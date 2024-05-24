【時報-台北電】基本面：
1.前一交易日新台幣以32.246元兌一美元收市，升值2.9分，成交值為10.07億美元。
2.集中市場23日融資增為2916.10億元，融券減為260501張。
3.集中市場23日總體自營商賣超1.98億元，投信買超29.04億元，外資買超166.84億元。
4.台積電23日舉行年度技術論壇台灣場次，侯永清及張曉強兩大資深副總暨副共同營運長同聲看好AI高效運算需求。侯永清指出，AI加速器需求年增2.5倍，2030年全球半導體產值上看1兆美元，台積電將成最大受惠者；張曉強表示，半導體黃金時刻已到，這是20年來最令他感到興奮的時候。
5.國內外股市衝新高，富邦人壽首季實現股票資本利得逾328億元，是去年同期的2倍以上，創八季的單季新高，國內外股票投報率都逾19％；但由於股價已在相對高點，今年富壽對台股將不是「坐等股息」，而是尋找「成長股」、「區間操作」，即以實現資本利得優先。
6.萬海航運總經理謝福隆23日在線上法說會表示，進入5月歐美補庫存，貨櫃運輸需求提升，部分碼頭出現擁擠，加上客戶為降低運價上漲衝擊提早出貨，歐洲旺季提早到5月開始，在艙位緊張下，帶動運價走揚。若短期無法解決，運價將獲得支撐，高運價可能延續到第三季。
7.卓內閣23日首次召開行政院會，由國發會針對當前經濟情勢與對策提出報告。對於今年經濟成長率目標設定為3.5％以上，顯示政府促進經濟發展的決心。國發會副主委高仙桂強調，「可確保接下來景氣穩健復甦」，近日將公布的4月景氣燈號保底綠燈。
8.AI商機吹大風，經濟部23日公布4月工業生產指數為87.7、年增14.61％，製造業指數為87.3、年增14.9％，兩指數均連兩紅，預計全年工業生產指數正成長機率相當高。與此同時，批發業4月營業額達1兆614億元，年增率16.2％，較去年同期明顯成長，同樣受惠於AI商機。
9.新青安房貸持續助攻，銀行局23日公布，4月國銀房貸再增887億元，建築融資亦增131億元，若此速度不減，國銀房貸加計土建融餘額，5月即可望突破14兆元，再創新高峰。
(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)
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