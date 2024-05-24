【時報記者任珮云台北報導】外資出具最新儒鴻(1476)報告，認為經營階層對前景的展望更為積極，主要是訂單能見度已延伸至2024年底。外資也認同，隨著主要客戶的庫存逐漸恢復至較健康的水平，儒鴻應會迎來更穩固的復甦。儒鴻主要客戶Nike（約佔儒鴻營收的15%）和Lululemon（約佔10%）最近一季度的庫存週轉天數分別下降到106天和104天（相較於過去兩年的高峰115天和178天）。
外資指出，儒鴻仍是紡織股中的首選。將2025年每股盈餘預測從26.34元稍微上調至26.44元，亦將目標價上調至735元。考慮到54.2%的隱含上行空間，維持買進評等。
外資指出，儒鴻管理層提到最近看到Nike上調了其對儒鴻的全年訂單量。此外，公司表示，由於手頭庫存不足以及對運輸瓶頸的擔憂，一些客戶甚至要求提前約一個月交貨。總體而言，公司預計在印尼生產設施的增長支持下，下半年的銷售動能將更為強勁。估計2024年下半年銷售年增長18%。
儒鴻管理層也指出，公司六個新興客戶（被儒鴻稱為「小巨人」）將成為未來幾年的主要增長驅動力。由於市場反應積極以及「小巨人」客戶的強勁訂單拉動，儒鴻現在預計這六個客戶在2024年的銷售貢獻將達到15-18%（此前預測僅為15%），並預計到2025年將進一步增長至佔總銷售的30%。此外，儒鴻相信其在印尼的新設施應能在2024年第四季度達到損益兩平。
得益於較高的產能利用率，儒鴻2024年第一季度的毛利率達到29.4%，高於2023年第一季度的28.4%。展望未來，外資預計儒鴻將繼續實現強勁的利潤率表現，原因包括：1）新客戶銷售占比提高；2）利用率改善；3）受惠於中國大陸上游供應的增加，有利的原材料（聚酯、尼龍等）成本環境。總體而言，儒鴻的毛利率將從2023年的31.4%擴大至2024年的31.6%和2025年的32.1%。
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