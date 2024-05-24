共軍23日發動圍台軍演，大陸軍事專家分析，這次演訓行動具備對全島「毀、困、阻」全方位、無死角打擊能力，形成東西對進的威逼態勢，而且是為阻斷能源進口、美國援救與後撤等台灣「三條線」，並直言通過這樣由點到線再到面的整體設計，對賴政府台獨勢力形成強有力的震懾，對外部勢力干涉挑釁進行嚴重警告。
大陸央視新聞引述大陸國防大學國家安全學院副教授張弛分析，在台灣東部演練，是為阻斷三條線，阻斷台灣能源進口的生命線；阻斷台獨勢力的逃跑線；阻斷美國及其盟友向台獨勢力提供援助的支援線。
張弛指出，在台灣南部演練，是在政治上痛擊台獨的大本營；經濟上對台灣封鎖台灣第一大港高雄港，因此，演習具有掐住高雄港這個台灣的海上門戶，沉重打擊台灣對外貿易意味；軍事上，高雄港是海軍重要駐紮地，此次演習表明解放軍能夠把台灣的海軍困在港內。
大陸《環球時報》則引述軍事科學院研究員童真分析，從共軍演訓地點可以得知，此次演訓行動呈現出本島與外島一體設計，在外島方向，覆蓋金門、馬祖、烏坵嶼、東引；在本島方向，主要採取圍島戰備警巡，有效擠壓台灣的軍事防禦空間。
童真並稱，此次演訓行動呈現出台灣以東和台灣以西一體設計，展現解放軍已具備全方位、無死角打擊能力，形成東西對進的威逼態勢，不僅如此，此次演訓行動就是要體現出「毀、困、阻」一體設計的特點，展示奪權、控島能力。
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