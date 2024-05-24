共軍23日對台實施圍台軍演，福建海警艦艇編隊在金門烏坵、馬祖東引附近海域展開綜合執法演練，海巡署派艦艇全程監控，並廣播要求駛離我限制水域，陸海警船始駛離。大陸央視旗下新媒體分析指出，這次海警以實際行動復刻「金門」模式，即把執法行動範圍，逐漸擴大到馬祖、澎湖，乃至整個台灣海峽。

據陸方釋出的示意圖，福建海警於烏坵周邊進行演練的是14606編隊，自烏坵西北側駛向東南側，路徑距離烏坵最近只有2.8浬。至於東引，福建海警派出14607編隊進行演練，由東引的南方駛向東方，最近距離為3.1浬。

值得注意的是，此次海警執法演練的範圍包括烏坵和東引。央視新媒體「玉淵譚天」指出，烏坵和東引的軍事色彩濃厚，而這次東部戰區軍艦和軍機的出動，與海警實現「軍警協同」的升級，可將此新模式稱為「東引島」模式或「烏坵嶼」模式。同時，大陸海警這次換上「綜合執法演練」新表述，也具有一定的軍事化和準軍事化屬性。

海巡署表示，2艘大陸海警船14607、14509，昨上午7時許航入東引限制水域，外側則另有海警船14517策應。海巡署偵獲全程監控，並派艦艇蒐證、示警驅離，大陸海警船於1個多小時後航離。

另金門烏坵也偵獲2艘大陸海警船14606、14506航入限制水域，外側亦有海警船14502策應；海巡署自金門、台中分別派出艦艇前往對應，隨後也航出烏坵水域。

海巡署呼籲陸方立即停止不理性行為，金門區漁會則通知漁民出海作業如發現陸方大型船艦、或大批大陸漁船集結等異狀，要即時回報漁業電台以利掌握情資，不過，漁民仍正常出海作業，心情一切如常。