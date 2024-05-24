共軍23日對台實施圍台軍演，福建海警艦艇編隊在金門烏坵、馬祖東引附近海域展開綜合執法演練，海巡署派艦艇全程監控，並廣播要求駛離我限制水域，陸海警船始駛離。大陸央視旗下新媒體分析指出，這次海警以實際行動復刻「金門」模式，即把執法行動範圍，逐漸擴大到馬祖、澎湖，乃至整個台灣海峽。
據陸方釋出的示意圖，福建海警於烏坵周邊進行演練的是14606編隊，自烏坵西北側駛向東南側，路徑距離烏坵最近只有2.8浬。至於東引，福建海警派出14607編隊進行演練，由東引的南方駛向東方，最近距離為3.1浬。
值得注意的是，此次海警執法演練的範圍包括烏坵和東引。央視新媒體「玉淵譚天」指出，烏坵和東引的軍事色彩濃厚，而這次東部戰區軍艦和軍機的出動，與海警實現「軍警協同」的升級，可將此新模式稱為「東引島」模式或「烏坵嶼」模式。同時，大陸海警這次換上「綜合執法演練」新表述，也具有一定的軍事化和準軍事化屬性。
海巡署表示，2艘大陸海警船14607、14509，昨上午7時許航入東引限制水域，外側則另有海警船14517策應。海巡署偵獲全程監控，並派艦艇蒐證、示警驅離，大陸海警船於1個多小時後航離。
另金門烏坵也偵獲2艘大陸海警船14606、14506航入限制水域，外側亦有海警船14502策應；海巡署自金門、台中分別派出艦艇前往對應，隨後也航出烏坵水域。
海巡署呼籲陸方立即停止不理性行為，金門區漁會則通知漁民出海作業如發現陸方大型船艦、或大批大陸漁船集結等異狀，要即時回報漁業電台以利掌握情資，不過，漁民仍正常出海作業，心情一切如常。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：