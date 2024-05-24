大陸23日宣布在金門、馬祖及台灣周邊展開軍演，國民黨主席朱立倫呼籲對岸克制，共同珍惜兩岸和平，並譴責一切破壞區域穩定和現狀的行為；民眾黨也強調，以軍事騷擾侵害台海穩定，只會讓兩岸關係越來越遠；民進黨發言人吳崢同樣呼籲，中國大陸不要一再對台文攻武嚇，以「戰爭威脅和平，專制侵害民主」。
朱立倫指出，國民黨要以最嚴正的態度，呼籲大陸克制，避免情勢升高，提醒對岸，台灣主流民意反對任何以武力改變現狀的企圖，軍事演習釋放的錯誤訊號，已對兩岸和平發展的前景造成傷害，他強調，捍衛中華民國是國民黨堅定的立場，大家必須團結在一起，重申「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」。
台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安昨被問到相關問題也表示，和平是兩岸人民共同心聲，有賴兩岸領導人智慧與善意。盧強調，以暴制暴，引發戰爭風險，不應該，也是不智的；蔣則說，執政黨政府處理兩岸關係時，應遵守憲法及兩岸人民關係條例，對岸也要克制。
國民黨立委賴士葆則說，中共在意的就是不可以搞台獨，現在大陸自然強硬回應，但他對大陸軍演仍表示遺憾也不歡迎，此舉只是徒增人民反感。
民眾黨同樣譴責中共用任何形式的阻撓與干涉，呼籲對岸停止這種破壞台海穩定的行為，並希望國防部審慎應對，說明政府是否有提早因應。
吳崢則說，中國大陸應正視中華民國存在事實、尊重台灣人民選擇，拿出自信與誠意，面對台灣民選合法的政府，能共同以「對話取代對抗，交流取代圍堵」，承擔維持台海及區域和平穩定的共同責任。
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