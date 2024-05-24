國防部長顧立雄上任第4天，中共就發布對台軍演，測試文人部長的功力。顧立雄昨一早開國防部晨報時，中共突然宣布軍演，顧立即做出成立應變中心，並下達國軍戰備維持常態，不提升戰備的命令。他並要求三軍維持正常戰備，代表國軍應處共軍機艦軍演，但也有所克制，避免擦槍走火，表現穩健。
顧立雄擔任國安會祕書長4年，經歷2022年8月的環台軍演，及2023年4月的戰備警巡；其中，2022年8月軍演被視為第4次台海危機，中共沒收了海峽中線，所以顧是見過場面的文人部長，而非生手。
事實上，2023年4月軍演，前總統蔡英文當時在臉書公布聽取簡報的照片，強調對台海安全情勢即時掌握。照片中6人，都是文人，顧坐在蔡總統身旁，展現出其國安第一把手的架勢；面對兩岸軍事情勢嚴峻，以及這次中共軍演衝著賴清德就職演說而來，國安單位應有推演備案，顧立雄更早有心理準備。
值得一提的是，中共宣布軍演後，顧立雄下達4項工作指示，除成立應變中心、加強國軍聯合情監偵外，還要求保持常態，展現文人部長該做的事，訂出大原則，下達指令，至於怎麼用兵因應共軍機艦威嚇，則交由參謀本部與軍人決定，符合文人領軍的精神。
顧立雄下達指令後，在參謀總長梅家樹上將陪同下共同到達應變中心，進了衡山指揮所，應只是了解國軍應處作為，這是他以前在國安會任職時，不曾有過的經歷；至於「第一擊」權責，亦即所謂的「自衛反擊權」仍由國防部長下達。
顧立雄要求國軍各部隊，含金馬外島部隊均維持正常戰備，說明軍方對中共突然宣布軍演就以平時備訓練因應，上任後遭遇第一次大事件，顧立雄算是過關。
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