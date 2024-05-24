中共這次針對性軍演來得快，連演習區的經緯度都沒有畫就公布，但也不意外，且是事先計畫好的，其目的就是表達對賴清德總統就職演說不滿；至於這次軍演兵力規模，從首日來看，沒有前年8月與去年4月的針對演習力度強，但這只是起頭，解放軍組合演訓才剛開始，未來數月隨時可能轉變成對台針對性軍演。
這次「聯合利劍－2024A」軍演只有2天，但昨首日未打飛彈，不像2022年8月軍演，第1天就打了東風各型導彈共11枚，其中4枚還飛過台灣上空；但這次演習區畫了5個，與前年8月的6個演習區，形同封鎖台灣，雖未射飛彈，但都屬戰略型的軍演。更何況這次不打飛彈，不排除以後不會打。
再者，首日共機49架次數量較去年4月環台戰備警巡的共機少了些，去年首日出動71架次，第2天70架次，最後1天高達91架次，合計3天共飛了232架次，數量相當驚人。更甚者，中共航母山東號起飛的殲15艦載機，連2天侵擾東南空域，亦是首例。這次軍演首日雖然共機數量不多，但都飛到24浬的壓線位置，也是我力守的底線。
不過，這次中共軍演動用的水面艦隻較多，由於演習區首度畫進金馬外島，首日共艦至少出動16艘，海警船19艘，對我海上兵力有相當壓力。原因是我海軍主力艦26艘，2艘在執行遠洋敦睦任務，1或2艘拉法葉艦進廠做性能提升，加上例行維修艦隻，真能出動的，應不到15艘，必須靠海巡艦隻支援。
依照國防部說法，共艦逼近24浬附近，監控必須1對1，必要時甚至1對2，才能提防對方往12浬接近，而我在前年8月中共封鎖台海軍演時，當時海軍司令梅家樹，也是現任參謀總長，一共調動18艘主力艦因應，這也是最大數量。因此，共艦今日若加大數量，仍須靠海巡艦隻協同。
中共前年8月軍演屬戰略型，去年4月則屬戰術性，這次5月軍演，強度雖不似前2次，但把金馬外島列入，也是第一次全面圍台澎金馬的演訓，不容小覷。
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