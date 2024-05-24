中共昨23日公布「聯合利劍－2024A」軍演，戰略學者揭仲表示，從目前已公布的演習範圍與內容，可看出這是以武力犯台作戰各階段為場景的演習，且演習課目可能包括對外、離島的「封控作戰」，甚至是「近岸島嶼突擊作戰」，而這是2022年8月與2023年4月的二次圍台軍演中，並未演練的項目，有退將就說，不排除日後可能有「B」、「C」方案。

軍事專家盧德允表示，這次中共軍演有2個特色，一是花蓮外海演習區域極靠近本島，二是金馬外島畫進演習區域。他觀察公布的演習區域，相較以往類似武嚇，這次最大不同是花蓮外海演習區域極度靠近台灣本島，其西緣大致距花蓮陸地24浬左右，表示兩岸海空對峙進入新的階段，對政府和國軍會是一種實質壓力。

盧德允說，第二是陸方將金馬外島畫入演習區域，此部分與過往略有不同，外島是採取禁限制水域的概念，沒有24浬鄰接區或12浬領海的問題，除了東引以外，中共畫外島演習，政治大於軍事意涵。

前空軍副司令張延廷也說，中共此次可說是祭出「困台軍演」，即戰力強大到超乎台灣想像，未來還會有類似演習，變成常態作為，我方須有心理準備。他並呼籲，我方應盡速展開心防動員，甚至要召開國際記者會，對外宣示台灣所面臨的危機。

揭仲表示，演習名稱是聯合利劍2024A，可能代表是「系列演習」中的第一個；不排除在演習結束後，視各方反應再推出後續演習，或許就是在大陸東南沿海實施「聯合登島作戰演習」與相關的動員演習。一位退將也表示，這次軍演代號「A」，不排除日後有「B」、「C」。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，這次軍演和前幾次相比，時間更短、範圍稍大，中共會將我外、離島納入演習範圍，主要是對台心理恫嚇，也就是類似「九六台海危機」時，中共準備攻占我外島之意。

蘇紫雲說明，中共意在表現必要時會封鎖或占領外島，可是此次派去我外島的兵力，並不是正規的軍艦而是海警，顯然只是拿外島做心理脅迫標的。他強調，朝野政黨已發表聲明呼籲中共停止軍事恫嚇，也顯示中華民國民主具有韌性，不會是軍事威脅可撼動的。