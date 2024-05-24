針對共軍演習，沖繩縣知事玉城丹尼23日接受NHK採訪時表示，他懷疑中方演習是針對520總統就職的行動，但他仍要進一步觀察事態發展。玉城22日曾質疑「台灣有事」論調真實性，稱該辭彙是來自美軍司令官。

由於前兩任沖繩知事都曾出席就職典禮，玉城今年意外未獲邀參與，而玉城造訪大陸期間曾與國務院總理李強等高階官員對談，接受陸媒專訪時甚至宣稱，「萬萬不可因台灣有事即日本有事的論調，讓沖繩淪為戰場」，令他一度被日媒歸類為友中派。

據沖繩當地《八重山日報》報導，玉城22日對支持者表示：「日本經常提起『台灣有事』一詞，但這項說法其實全部來自美軍司令官的發言」，在言談中對台灣有事的真實性發出質疑。

玉城指出，中國在2023年11月舉辦的美中領袖會談中，「明確表態」不會主動挑起爭端。呼籲民眾明辨「明後年台灣恐怕真的有事」這似是而非的消息，並思考其真實性，也希望政府對外提供相關資訊。

接下來，玉城23日接受NHK採訪時表示：「我懷疑中方演習是針對總統就職的行動，但我想進一步收集資訊、觀察事態發展」。

此外，日本防衛省23日公布新版防務白皮書草案，當中提及兩岸軍事平衡「已向中國有利的方向迅速傾斜」，並分析「國際社會對台海局勢的擔憂日漸增長」。新版白皮書沿襲2022年定案的《國家安全保障戰略》，將中國定位為「前所未有的巨大戰略挑戰」。