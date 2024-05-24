中共東部戰區昨宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演，儘管學者普遍認為大陸軍演在預期之中，但就地緣政治影響，本次軍演主要針對賴清德總統520演說中兩岸互不隸屬論述，未來兩岸只會更不穩定，除了軍事威懾，也會有經貿、外交等其他複合型施壓；至於區域內，不安全、不穩定因素也會升高。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中認為，該軍演在預期之中，只是從賴清德總統就職演說拋出中華民國與中華人民共和國互不隸屬的說法，北京應已定調未來兩岸關係了。

他認為未來4年兩岸恐只會更不確定、更不穩定。但他也說，美國未來對中立場應也不會讓步，言詞上也不太會對北京有所退讓。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威也持相同看法。

馬準威認為周邊國家結盟會更緊密，包含美、日、韓、菲律賓甚至AUKUS等，可能會有效提升嚇阻力，但因為彼此都在做軍事準備，區域內不安全、不穩定因素會升高。不過馬準威也指出，本次軍演只有2天，目前也無實彈操作，應是沒使盡全力打賴政府，留一些空間觀察賴未來還會有何動作。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳23日告訴本報，大陸這次軍演是在預期之內。若陸方有後續行動，除了軍事威懾，也會有其他複合型施壓，包括經貿、外交、法律戰等方面，不過情勢目前不至於失控。他解釋，北京對當前兩岸關係格局的研判為，台灣主流民意「要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗」，因此不會發動戰爭。

張五岳還分析，這次軍演與美國眾議院議長裴洛西訪台後不同在於，第一，把外島也納入演習範圍，是否進入禁限制水域受矚目；第二，時間較短、力度不大，例如未畫設禁航區，所以應不會發射陸基型飛彈。

張五岳研判，目前兩岸關係氣氛緊繃，要過一段時間才會舒緩，初步看是在海峽論壇前後，北京會對台釋放軟的一手、大利多。兩岸現處於磨合期，雙方只要不誤判、不惡化，不讓敵意螺旋加深，風險將是可控的。