AIT理事主席羅森伯格、美國在台協會處長孫曉雅昨日上午赴行政院拜會軍系政委季連成，由於時間剛好是在中共宣布軍演開始後15分鐘抵政院，時間之巧合，引發外界關注，更質疑是否與促使我方推動全民防衛動員有關。對此，行政院發言人陳世凱表示，羅森伯格等人未與行政院長卓榮泰會面，也未參與院會，而孫曉雅與季是舊識，主要是來恭賀對方。

中共解放軍東部戰區23日宣布在台灣周邊展開「聯合利劍」演習上午7點45分開始，羅森伯格、孫曉雅昨日上午8時許就抵達行政院拜會，停留一個多小時，直至上午9時15分左右才離開，由於當日行政院有召開院會，遭外界指涉有參與會議。

不過，陳世凱回應，孫曉雅等人在行政院院會開始前結束拜會並於稍後離開，期間並未與卓榮泰會面，外界人士影射其出席行政院會，明顯與事實不符。

陳世凱說，AIT本來就會到各政府單位進行例行性拜訪，孫曉雅21日也已赴行政院拜會過卓榮泰，昨日行程也是早已安排，主要是來恭賀舊識季連成。

季連成算是背景較為獨特政委，季曾是前陸軍副司令，對國防運作嫻熟，卓榮泰曾表示，未來將借重他國防、救災及全民防衛的專業。由於賴清德總統上任不久，引發新兩國論風波，又逢中共聯合軍演，季連成又主責國家安全等政務，令外界猜測兩方會面，可能會觸及全民防衛動員、自主防衛等議題。

陳世凱表示，台美過去對全民國防有做許多充分溝通討論，羅森伯格等人與季會面期間，有無討論此議題，他未詢問，因此無法回答。

AIT發言人回應，AIT期盼與賴清德總統及立法院各黨派領袖合作，共同提升彼此共享的利益與價值，並在與美國一中政策一致下，延續台美長久以來的非官方關係。AIT發言人續指，AIT官員昨日前往行政院與季連成會面，也是作為持續與台灣領導人互動的一環。