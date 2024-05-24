【時報-台北電】周四美股四大指數全面收黑，道瓊指數重挫逾600點。輝達（Nvidia）財報與展望意外強勁，帶動自家股票大漲，但經濟數據顯示通膨仍然令人擔憂，可能推遲聯準會啟動降息時間，使美股整體承壓。輝達縱有力拔山河之勢，也難敵整體晶片股潰不成軍，費城半導體指數終場微跌作收。
★四大指數
美股道瓊下跌605.78點或1.53%，收39,065.26點。
S&P500下跌39.17點或0.74%，收5,267.84點。
NASDAQ下跌65.51點或0.39%，收16,736.03點。
費城半導體下跌0.83點或0.02%，收5,125.98點。
★11大類股
科技類股(SPLRCT)漲0.56% 原物料類股(SPLRCM)跌0.88%
能源類股(SPNY)跌1.02% 醫療類股(SPXHC)跌1.08%
通訊服務類股(SPLRCL)跌1.15% 必需消費類股(SPLRCS)跌1.20%
工業類股(SPLRCI)跌1.22% 金融類股(SPSY)跌1.51%
非必需消費類股(SPLRCD)跌1.52% 公用事業類股(SPLRCU)跌1.70%
房地產類股(SPLRCREC)跌2.16%
★重磅科技股
1.五大市值股
微軟(MSFT)下跌0.82%，收427.00美元。
蘋果(AAPL)下跌2.11%，收186.88美元。
亞馬遜(AMZN)下跌1.14%，收181.05美元。
Alphabet(GOOGL)下跌1.60%，收173.55美元。
輝達(NVDA)上漲9.32%，收1037.99美元。
2.五大尖牙股
Meta(Meta)下跌0.43%，收465.78美元。
蘋果(AAPL)下跌2.11%，收186.88美元。
亞馬遜(AMZN)下跌1.14%，收181.05美元。
Alphabet(GOOGL)下跌1.60%，收173.55美元。
網飛(NFLX)下跌0.75%，收635.67美元。
3.其它焦點股
輝達(NVDA)上漲9.32%，收1037.99美元。
美光(MU)下跌0.01%，收126.27美元。
應用材料(AMAT)下跌0.09%，收217.95美元。
甲骨文(ORCL)下跌0.41%，收124.09美元。
Meta(Meta)下跌0.43%，收465.78美元。
高通(QCOM)下跌0.58%，收201.76美元。
微軟(MSFT)下跌0.82%，收427.00美元。
亞馬遜(AMZN)下跌1.14%，收181.05美元。
Alphabet(GOOGL)下跌1.60%，收173.55美元。
IBM(IBM)下跌1.74%，收170.67美元。
思科(CSCO)下跌1.75%，收46.60美元。
蘋果(AAPL)下跌2.11%，收186.88美元。
恩智浦(NXPI)下跌2.19%，收272.72美元。
德州儀器(TXN)下跌2.59%，收197.29美元。
超微(AMD)下跌3.08%，收160.43美元。
特斯拉(TSLA)下跌3.54%，收173.74美元。
英特爾(INTC)下跌4.26%，收30.08美元。
★台股 ADR
台積電上漲0.94美元或0.60%，收157.09美元，換算台股價格為1013.10元。
聯電下跌0.08美元或0.92%，收8.57美元，換算台股價格為55.27元。
日月光上漲0.05美元或0.46%，收10.99美元，換算台股價格為177.19元。
中華電信上漲0.12美元或0.31%，收39.28美元，換算台股價格為126.66元。（編輯：柯婉琇）
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