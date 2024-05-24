【時報-台北電】周四美股四大指數全面收黑，道瓊指數重挫逾600點。輝達（Nvidia）財報與展望意外強勁，帶動自家股票大漲，但經濟數據顯示通膨仍然令人擔憂，可能推遲聯準會啟動降息時間，使美股整體承壓。輝達縱有力拔山河之勢，也難敵整體晶片股潰不成軍，費城半導體指數終場微跌作收。

★四大指數

美股道瓊下跌605.78點或1.53%，收39,065.26點。

S&P500下跌39.17點或0.74%，收5,267.84點。

NASDAQ下跌65.51點或0.39%，收16,736.03點。

費城半導體下跌0.83點或0.02%，收5,125.98點。

★11大類股

科技類股(SPLRCT)漲0.56% 　 原物料類股(SPLRCM)跌0.88%

能源類股(SPNY)跌1.02% 　 醫療類股(SPXHC)跌1.08%

通訊服務類股(SPLRCL)跌1.15% 　 必需消費類股(SPLRCS)跌1.20%

工業類股(SPLRCI)跌1.22% 　 金融類股(SPSY)跌1.51%

非必需消費類股(SPLRCD)跌1.52% 　 公用事業類股(SPLRCU)跌1.70%

房地產類股(SPLRCREC)跌2.16%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)下跌0.82%，收427.00美元。

蘋果(AAPL)下跌2.11%，收186.88美元。

亞馬遜(AMZN)下跌1.14%，收181.05美元。

Alphabet(GOOGL)下跌1.60%，收173.55美元。

輝達(NVDA)上漲9.32%，收1037.99美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)下跌0.43%，收465.78美元。

蘋果(AAPL)下跌2.11%，收186.88美元。

亞馬遜(AMZN)下跌1.14%，收181.05美元。

Alphabet(GOOGL)下跌1.60%，收173.55美元。

網飛(NFLX)下跌0.75%，收635.67美元。

3.其它焦點股

輝達(NVDA)上漲9.32%，收1037.99美元。

美光(MU)下跌0.01%，收126.27美元。

應用材料(AMAT)下跌0.09%，收217.95美元。

甲骨文(ORCL)下跌0.41%，收124.09美元。

Meta(Meta)下跌0.43%，收465.78美元。

高通(QCOM)下跌0.58%，收201.76美元。

微軟(MSFT)下跌0.82%，收427.00美元。

亞馬遜(AMZN)下跌1.14%，收181.05美元。

Alphabet(GOOGL)下跌1.60%，收173.55美元。

IBM(IBM)下跌1.74%，收170.67美元。

思科(CSCO)下跌1.75%，收46.60美元。

蘋果(AAPL)下跌2.11%，收186.88美元。

恩智浦(NXPI)下跌2.19%，收272.72美元。

德州儀器(TXN)下跌2.59%，收197.29美元。

超微(AMD)下跌3.08%，收160.43美元。

特斯拉(TSLA)下跌3.54%，收173.74美元。

英特爾(INTC)下跌4.26%，收30.08美元。

★台股 ADR

台積電上漲0.94美元或0.60%，收157.09美元，換算台股價格為1013.10元。

聯電下跌0.08美元或0.92%，收8.57美元，換算台股價格為55.27元。

日月光上漲0.05美元或0.46%，收10.99美元，換算台股價格為177.19元。

中華電信上漲0.12美元或0.31%，收39.28美元，換算台股價格為126.66元。（編輯：柯婉琇）

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