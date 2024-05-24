【時報-台北電】FOMC會議紀錄顯示多個官員表示若有必要，不排除收緊貨幣政策，導致美股盤中下跌，僅費半上漲。但Nvidia盤後大漲激勵，台積電開高上漲1.27%，也帶動台指開高。類股方面，金融與航運指數表現疲弱，撐盤主力仍為AI相關族群，不過由於大盤超過7成個股下跌，台積電90點的指數貢獻遭部分抵銷，終場指數上漲55點收在21668點。
永豐期貨表示，台指期週四上漲24點至21605點。價差方面，台指期轉為逆價差-2.43點，電子期正價差縮至0.02點，金融期正價差縮至0.23點。現貨部分，三大法人買超188.31億元。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2325口至-4034口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3062口至-8725口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1329口至-3445口。
永豐期貨表示，台股再度補量墊高，成交量超過5000億元，整體偏多型態延續。未來觀察電子族群資金輪動狀況，若持續滾量上漲，將有利多方進攻。（編輯：沈培華）
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