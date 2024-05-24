針對共軍在台海周邊進行「聯合利劍-2024A」軍演，美軍印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）23日表示，這是預料中的事，但仍須要公開予以譴責；日本內閣官房長官林芳正23日也就中共軍演表示，已向中方表達擔憂，並將與美國等盟友合作，直接向中國傳達台海和平穩定的重要性。
另據《金融時報》（FT）報導，德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「這可能是北京對台灣和美國懲罰和示警計畫，所採取眾多措施中的第一個，接下來還會有其他的軍事、經濟和外交措施」。
綜合外媒報導，斯卡倫卡在澳洲全國記者俱樂部（National Press Club）針對中共軍演表示，我們預期到軍演會發生，但不能因為我們預料會有這樣的行為，就不予以譴責，軍演仍是令人憂慮的。美國譴責中國是一回事，其他地區國家也應譴責這次演習，才會產生更強烈的影響。
但是，斯卡倫卡也強調，他由衷相信美中衝突並非無可避免，也不是可預料的必然結局。他心中也認為，中國演習的「目標」是對其內部民眾，而非國際社會。
斯卡倫卡說，共軍在2023年的台海軍演，模擬了對台灣的海上和空中封鎖、兩棲攻擊及反干預行動，是自2022年以來對台灣持續施壓行動的一部分，過去罕見入侵台灣防空識別區的行為，如今已經成為常態。
斯卡倫卡稱，雖然須要認真看待中國國家主席習近平下令解放軍，做好在2027年前入侵台灣準備的說法，但實際上攻擊並非不可避免或迫在眉睫；印度－太平洋地區發生衝突造成的毀滅性，是絕無法掉以輕心的，因為攸關無數人的性命、數兆美元的全球經濟損失，及過去80年來相對和平穩定的國際秩序，這需要大家共同努力預防衝突。
此外，據日本放送協會（NHK）報導，林芳正23日在例行記者會上就軍演表示，日本政府正密切關注事態發展，並已向中方轉達日方的擔憂，希望能夠通過對話和平解決，並將與包括美國在內的盟友合作，向中國直接傳達台海和平與穩定的重要性。密切關注兩岸關係發展，繼續開展外交努力。
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